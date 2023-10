Piano di riqualificazione ambientale dell'ex cava Colombara. «Discarica camuffata»

«È un progetto di discarica camuffato da opera di ricomposizione ambientale». I consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni condividono lo scetticismo manifestato da buona parte dei partecipanti alla presentazione del progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'ex cava Colombara.

L'incontro pubblico si è tenuto lunedì scorso, 2 ottobre, nel teatro parrocchiale di Bussolengo. I tecnici dello studio vicentino GeoBi hanno esposto il piano che sarà sottoposto al vaglio della Regione Veneto per la valutazione di impatto ambientale (Via). Un piano che è stato richiesto dall'azienda Prospero, proprietaria dell'ex sito di estrazione localizzato in zona Girelli, tra Bussolengo e Sona.

La cava non è più attiva da anni e di fatto è in stato di abbandono. E per i tecnici di GeoBi, l'area è potenzialmente pericolosa per via delle pareti a rischio crollo. Per metterla in sicurezza, lo studio di geologia ha predisposto un piano con cui nel giro di cinque si riuscirebbe a riempire la cava con i materiali provenienti dagli scavi dei cantieri per l'Alta Velocità. E con la cava riempita, la destinazione dell'area potrebbe tornare ad essere agricola.

Diverse le obiezioni discusse durante l'incontro di lunedì scorso, a cui hanno preso parte amministratori locali di Bussolengo e Sona, semplici cittadini e membri del comitato dell'ex cava Colombara. Uno dei timori espressi è stato per la vicina falda acquifera che potrebbe essere contaminata dal materiale riversato nella cava. Ma per i tecnici, la falda sarà meno vulnerabile all'inquinamento se coperta dalla terra e dalle pietre scavate per realizzare la Tav. Altro tema sentito dai residenti è quello dei camion che quasi ogni giorno porterebbero il materiale nella ex cava, passando per vie strette e secondarie. GeoBi avrebbe però previsto dei lavori di adeguamento stradale ed ha assicurato che il disagio sarebbe comunque stato temporaneo.

Le rassicurazioni dello studio incaricato dalla Prospero non sono però bastate ad acquietare cittadini e comitato, a cui i consiglieri regionali Bigon e Zanoni si rivolgono per contrastare il piano di ricomposizione. «Un nome che fa pensare ad una riqualificazione ambientale - hanno dichiarato i due consiglieri PD - Ma nei fatti apre la strada alla realizzazione di una discarica, portatrice di molti problemi ambientali. Sono stati sollevati vari nodi, dalla tipologia del materiale che verrà conferito in cava, proveniente dai cantieri per l'Alta Velocità, fino ai timori più che giustificati per un aumento di traffico pesante, con un centinaio di camion al giorno, di emissioni acustiche e di polveri sottili. Tutto questo in un luogo che nel frattempo, per processo naturale, ha sviluppato un habitat fatto di molte essenze arboree dove si riproduce la fauna selvatica, divenendo funzionale anche nell'ottica della riduzione dell'inquinamento dell'aria».

Zanoni e Bigon hanno dunque invitato i contrari ad avvalersi «della possibilità di richiesta della procedura di inchiesta pubblica, la quale è prevista dalla legge regionale e consente una maggiore partecipazione del pubblico».