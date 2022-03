"Angeli custodi" all'aeroporto Catullo per aiutare bimbi arrivati per essere curati

Offrire assistenza in aeroporto ai bimbi gravemente malati e alle loro famiglie, che grazie ai voli finanziati da Flying Angels Foundation arrivano in Italia da tutto il mondo per raggiungere gli ospedali in grado di curarli. È questo l'obiettivo del progetto Angeli Custodi, promosso dalla fondazione specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine. Un progetto che vede la collaborazione di Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e di Assaeroporti e a cui partecipa anche l'aeroporto scaligero Valerio Catullo.

L'assistenza del progetto Angeli Custodi si aggiunge alle tutele già previste dal Regolamento comunitario dedicato ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. All’iniziativa aderiscono anche gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, che costituiscono il polo aeroportuale del Nordest, dove sono a disposizione figure di riferimento in grado di fornire assistenza ai piccoli passeggeri dei voli finanziati da Flying Angels Foundation e ai loro accompagnatori, nel periodo di transito all’interno dell’aerostazione. Veri e propri "angeli custodi", appunto, che possono aiutarli ad affrontare eventuali situazioni di difficoltà, collegate alla loro particolare fragilità, ma anche al disorientamento dovuto alla prima esperienza di volo, alla scarsa dimestichezza con le procedure aeroportuali e alle barriere linguistiche.

Supporto al check-in; accompagnamento al gate di partenza o all’uscita per l’incontro con i referenti delle organizzazioni non profit che li prendono in carico verso l’ospedale; transito e ritiro bagagli: sono alcuni esempi dei possibili interventi in cui la disponibilità di un contatto diretto, preventivamente e puntualmente attivato da Flying Angels, può rivelarsi strategica e risolutiva di possibili criticità.

«Nel 2021 abbiamo aiutato complessivamente 229 bambini da 21 paesi del mondo - ha spiegato Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation - 55 di loro sono transitati in 7 aeroporti italiani, per raggiungere le strutture ospedaliere in grado di offrire loro cure salvavita. Viaggi estremamente complessi, sia dal punto di vista emotivo che da quello pratico. Per questo abbiamo portato all’attenzione di Enec, di Assaeroporti e dei gestori aeroportuali italiani l’esigenza di avere degli "angeli custodi", che potessero rendere il transito in aeroporto un’esperienza più agevole e meno stressante per i piccoli e per le loro famiglie. Grazie alla collaborazione di questi partner preziosi, che da subito hanno supportato l’idea, da oggi sarà garantita un’assistenza più puntuale per ogni bimbo e mamma in arrivo. L’auspicio è che questo progetto possa diventare un modello da esportare anche a livello internazionale».

«Gli aeroporti del Nordest, che da anni collaborano con Flying Angels Foundation promuovendone le attività, hanno aderito con entusiasmo al progetto che garantisce un supporto completo ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save - L’assistenza alle persone fragili e con ridotta mobilità è un aspetto particolarmente delicato del servizio complessivo che rivolgiamo ai nostri passeggeri, tanto più complesso quando ad essere coinvolti sono i bambini. Un’attività che nei nostri aeroporti è svolta da personale qualificato, che costituisce pertanto il diretto contatto operativo della Fondazione».

In totale al progetto hanno aderito 28 aeroporti, ovvero gli scali di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Crotone, Firenze, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, Torino (associati ad Assaeroporti) e di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona, Brescia (associati ad Aeroporti 2030).