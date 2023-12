Da Salizzole a Rai 1, l'augurio di Natale di Caterina e Francesca Santin

«Ognuno di noi ha il proprio talento, l'importante è metterlo a frutto, qualunque esso sia. Sogniamo che ognuno di noi lo capisca e non lo dimentichi mai». Questo è stato l'augurio di Natale trasmesso su Rai 1 da Caterina e Francesca Santin, due gemelle ventunenni di Salizzole.

«Caterina e Francesca Santin riescono a esprimersi solo con il movimento degli occhi, ma non per questo rinunciano ai loro sogni - ha spiegato in diretta Cristina D'Avena presentandole durante la trasmissione Lo Zecchino di Natale, in onda dall'Antoniano di Bologna - Grazie all'aiuto di mamma Stefania e papà Sergio, che sono la loro voce, girano le scuole con la loro associazione la Bottega dei Talenti. Il loro motto è: "Sarai felice se renderai felice qualcuno"».

Poi, a parlare per Caterina e Francesca, è stata la loro commovente danza inclusiva sulle note di «Vivo per lei» di Andrea Bocelli e Giorgia. Loro in carrozzina, a volteggiare tra nuvole di tulle di mille colori, insieme alle ragazze della scuola di danza Svirgulino di Nogara diretta da Francesca Roncoletta, che ha curato la coreografia. «La musica consola, aiuta, guarisce. È una straordinaria fonte di benessere», ha concluso Paolo Belli, co-conduttore insieme alla cantante della mattinata televisiva di musica, gioia e solidarietà. «Grazie per l'emozione che ci avete regalato».