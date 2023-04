Casting a Verona per "La vita accanto", prossimo film di Marco Tullio Giordana

Per il nuovo film di Marco Tullio Giordana dal titolo La vita accanto, tratto dal romanzo omonimo dell’autrice veneta Maria Pia Veladiano, sono in corso a Verona i casting per la ricerca delle due protagoniste da bambine e ragazze.

Il progetto è prodotto da Kavac Film, col supporto di Veneto Film Commission. E le riprese della pellicola firmata dall'autore tra gli altri de La meglio Gioventù, Romanzo di una strage e Yara si svolgeranno in Veneto all'inizio dell'estate.

Per lo scouting in Veneto è incaricato il Centro Mira Project.

COME PARTECIPARE AL CASTING DEL 15 APRILE

Per questo casting, iniziato da più di un mese e per il quale ha già fatto audizione un numero elevato di candidate, le prossime sessioni sono in programma domani alla Scuola Galathea Danza in Via Quattro Stagioni 2B, a Verona, dalle 14.30 alle 18.30.

Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione e si cerca, per il ruolo delle due protagoniste Rebecca e Lucilla:

Una bambina veneta di 5-7 anni che sappia suonare qualche nota al pianoforte.

Una ragazzina veneta di 10-12 anni che sappia suonare il pianoforte.

Una bambina veneta di 6-8 anni con predisposizione al canto.

Una ragazzina veneta di 10-12 anni con forte predisposizione al canto

In più si cercano bambini maschi tra i 5 e i 12 anni che non abbiano tagli di capelli particolari per piccoli ruoli e figurazioni.

È richiesto di presentarsi con una liberatoria firmata dai genitori e scaricabile qui.