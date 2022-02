Tamponi gratuiti per gli studenti: apertura straordinaria per il centro di Castelnuovo

Nuovo giorno di apertura del centro tamponi per studenti allestito dall’Amministrazione comunale nel piazzale antistante la sede di Croce Rossa, in via Maria Gaetana Agnesi 59, a Castelnuovo del Garda.

In considerazione dell’importante aumento di richieste per l’esecuzione dei test rapidi, oltre al sabato e alla domenica (dalle 14 alle 17) questa settimana il centro sarà operativo giovedì 3 febbraio dalle 17.30 alle 20.30. Non è necessaria la prenotazione.



L’Amministrazione ricorda cheal centro tamponi tutti gli studenti residenti a Castelnuovo del Garda, anche se frequentano scuole con sede in altri Comuni, e gli studenti non residenti ma che frequentano le scuole di Castelnuovo del Garda.Il servizio è organizzato in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Comitato Basso Garda Veronese e Ulss 9 Scaligera con il supporto della Squadra Volontari della Protezione civile.