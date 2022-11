Da Valeggio a Villafranca "Castelli in rosso" contro la violenza sulle donne: «Sostegno alle vittime di soprusi è una priorità»

L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio protagonista della settimana di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne, insieme ai Comuni di Nogarole Rocca e Villafranca di Verona localita? dove oggi, in conferenza stampa, e? stata presentata l’iniziativa denominata "Castelli in rosso" che, nella giornata di venerdi? 25 novembre, alle 18, vedra? l’accensione in rosso dei castelli del Serraglio. L'obiettivo? Sensibilizzare i cittadini su un tema di sempre maggiore attualita?, amplificando all’ennesima potenza il grido di allarme di molte donne e la voglia di ribellarsi ai violenti.

L’illuminazione degli edifici storici sara? solo l’apice di una serie di appuntamenti volti a sensibilizzare e approfondire l’argomento. A Valeggio, infatti, si iniziera? domenica 20 novembre, alle 9, in piazza Carlo Alberto, con l’evento "Una rosa per te", che vedra? l’amministrazione comunale consegnare a tutte le donne partecipanti delle rose rosse in tessuto con spilla realizzate e donate da "Le Magliaie" di Valeggio. Mercoledi? 23 novembre, alle 20.30, presso la Biblioteca comunale valeggiana, avra? luogo la serata aperta al pubblico e moderata da Georgiana Ursache dal titolo "Prima di morire", con lo scopo di diffondere la consapevolezza dell’esistenza di forme di violenza sulle donne che spesso avvengono a monte, molto prima di quella fisica. In virtu? di cio?, nell’occasione, sara? dato spazio a letture e racconti tratti da alcune biografie di voci femminili.

«La settimana di "Castelli in rosso" rappresenta un palinsesto di grande interesse e richiamo per la promozione di una moltitudine di iniziative capace di stimolare un’attenzione che va oltre i nostri confini cittadini. - dichiara l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Valeggio Franca Benini - La prevenzione della violenza, la tutela delle donne, il sostegno alle vittime di soprusi e abusi sono un’assoluta priorita?. Ognuno deve fare la propria parte per fronteggiare il problema, ogni aspetto e? fondamentale, a partire da quello culturale, per combattere pregiudizi e luoghi comuni, per far comprendere appieno alle donne in difficolta? che siamo dalla loro parte, che non sono sole, che possono contare sulla nostra concreta solidarieta?. Un sentito ringraziamento va alle nostre forze dell’ordine per la sensibilita? e? l’impegno quotidiano».

A fare da eco all’assessora Benini e? stato quindi il sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardoni: «La lotta alla violenza sulle donne e? una battaglia culturale. - sottolinea il primo cittadino di Valeggio - Spesso sottovalutiamo il linguaggio usato, parole che banalizziamo ma che possono trasformarsi in violenza o sminuiamo comportamenti che stanno alla base di rapporti malati e si trasformano in gabbie. Noi vogliamo essere dei buoni alleati delle donne e siamo sempre disponibili ad ascoltare coloro che avessero bisogno di un aiuto», ha ribadito in conclusione il sindaco di Valeggio sul Mincio.