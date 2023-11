Le castagne veronesi protagoniste sulla Rai, Coldiretti: «Marrone di San Zeno al top»

Nella vetrina televisiva di Unomattina dedicata alle castagne italiane, tipico frutto di stagione, non potevano mancare i Marroni di Combai IGP e quelli di San Zeno Dop. Nella recente puntata, il conduttore Massimiliano Ossini ha infatti riservato ampio spazio alle produzioni locali arrivate in studio da ogni parte della penisola italiana, dove proprio le tipicità venete spiccavano per prestigio e caratteristiche produttive.

In particolare, come ricordato da Coldiretti, per la varietà veronese l’occasione è stata anche motivo di festeggiamento visto che proprio quest’anno ricorrono i 20 anni dalla denominazione. «Un patrimonio che si identifica con il territorio», ha commentato Coldiretti Veneto che ha ricordato anche il Marrone di Monfenera tra le specialità blasonate.

«La presenza di questo frutto a cui gli agricoltori riservano molta attenzione e cura, - hanno dichiarato da Coldiretti Veneto - è motivo di richiamo turistico. Sono in molti gli italiani a scegliere feste, sagre nei borghi dove le comunità locali sono attive nell’organizzazione di degustazioni e intrattenimenti enogastronomici legati alle specialità autunnali: dalle zucche ai tartufi, dai funghi alle castagne. Un'opportunità per gli oltre 1.500 agriturismi diffusi sul territorio regionale che offrono anche attività ricreative come escursioni guidate abbinate alle proposte culinarie. Il Veneto - ha sottolineato in conclusione Coldiretti - è al primo posto tra le regioni per l’impatto economico di Dop e Igp con un valore che ammonta a 4,8 miliardi di euro con Treviso e Verona in testa alla classifica delle province più vocate e performanti».