A Bardolino arrivano i cassonetti informatizzati «per limitare l'uso improprio dei non residenti»

Parte a Calmasino, frazione del Comune di Bardolino, il progetto pilota di raccolta differenziata attraverso cassonetti informatizzati di nuova generazione.

A partire dal 19 giugno, infatti, verranno installati sul territorio 141 contenitori per il conferimento di umido e secco, che potranno essere utilizzati esclusivamente attraverso la tessera multi servizi in dotazione ai residenti del Comune e andranno a sostituire gli attuali: «L’iniziativa è stata pianificata a lungo, cercando di trovare una soluzione che limitasse l’uso improprio degli attuali cassonetti da parte di non residenti – ha spiegato il vicesindaco e assessore con delega all’ecologia, Katia Lonardi –. Oltre a questo spingeremo sempre di più la differenziata, che deve essere il vero obiettivo di ogni azione intrapresa nel comparto della raccolta dei rifiuti».

Per illustrare l’iniziativa, che comporterà inevitabilmente dei cambiamenti nelle abitudini dei residenti, sono stati organizzati tre incontri sul territorio aperti al pubblico, nei quali interverranno, oltre agli amministratori comunali, anche i tecnici dell’azienda produttrice dei cassonetti, i tecnici di Serit e il direttore generale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Thomas Pandian, enti con i quali è stato portato avanti il progetto.



Il primo di questi appuntamenti si terrà nella sala polivalente di Calmasino lunedì 5 giugno alle 20.30, al quale seguiranno altri due incontri nelle settimane successive sul territorio: «Oltre a permettere un controllo maggiore sul conferimento, ci aspettiamo un aumento della sensibilità degli utenti nella differenziazione – ha spiegato il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini –. Durante queste serate informative spiegheremo ai cittadini che per loro cambierà ben poco, se non quello di avere in tasca la tessera multi servizi al momento dell’utilizzo dei cassonetti».Per agevolare i residenti di Calmasino che non sono in possesso della tessera multiservizi, il Comune metterà a disposizione un referente dell’ufficio tributi nella sala polivalente della frazione in due mattinate dedicate, sabato 10 e martedì 13 dalle 9 alle 12:30: «Le tessere smarrite o danneggiate verranno disattivate e sostituite con dei duplicati – ha proseguito Katia Lonardi – quindi l’invito è a tutti i residenti di Calmasino a verificare di esserne effettivamente in possesso e in caso contrario di usufruire di queste due giornate o dei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio tributi in municipio il lunedì ed il giovedì dalle 9 alle 12.30, ed il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30».