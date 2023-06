Sentenza Cassazione contro "bar fracassoni". «Problema circoscritto, no a limitazioni»

Comuni costretti a risarcire i residenti eccessivamente disturbati dalla movida dei locali. Era attesa dai sindaci di tutta Italia la sentenza che la Corte di Cassazione ha emesso nei giorni scorsi. Una sentenza che ha chiuso una battaglia legale condotta da una coppia di Brescia e che ora apre scenari imprevedibili per le amministrazioni comunali del Paese.

Un problema, quello dei rumori della movida, noto anche a Verona, dove negli anni molte sono state le segnalazioni dei cosiddetti "bar fracassoni" da parte dei residenti, in particolare nel centro storico. Residenti che adesso possono farsi forza di questa decisione della Cassazione che, in sostanza, ricorda ai Comuni il dovere di tutelare la salute dei cittadini. Salute che può essere danneggiata dalla musica e dal rumore provenienti dai locali della movida. E se il danno viene riconosciuto, a doverlo risarcire non devono essere i locali ma i Comuni se non intervengono in modo idoneo «per riportare le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità», come riportato dalla Cassazione.

A Verona si dovrà dunque riaprire un tavolo di discussione tra il Comune e i rappresentati dei locali e dei residenti. Discussione che le associazioni di categoria auspicano per trovare un punto di equilibrio tra le necessità di chi vuole divertirsi e chi invece vuole riposare. Se, infatti, da una parte il diritto alla salute dei residenti è preminente, dall'altra non si possono trascurare le esigenze di chi ha un'attività economica e quelle di una città che vuole mantenersi turisticamente appetibile.

E un confronto tra residenti, esercenti e Comune è auspicato a Verona anche da Forza Italia. «La sentenza della Cassazione non sia strumentalizzata e non offra pretesti per limitare ulteriormente le attività economiche - hanno commentato il deputato Flavio Tosi ed il consigliere regionale e comunale Alberto Bozza - Non vorremmo, che a Verona la sentenza creasse un precedente pericoloso e muovesse verso una nuova stretta su bar, ristoranti e discoteche, settori che negli anni hanno investito ingenti risorse per rivitalizzare Verona e che offrono molte opportunità di lavoro, soprattutto in una città a vocazione turistica come la nostra. Sarebbe inopportuno che vi fossero altre limitazioni, magari con la motivazione pretestuosa da parte del Comune del rischio di subire cause civili per i rumori della movida. I locali cosiddetti "fracassoni" a Verona sono pochissimi e noti, quindi è un problema circoscritto e facilmente arginabile».