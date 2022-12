Constatazione amichevole inverosimile, richiesta di risarcimento respinta

Richiesta di risarcimento respinta perché i danni dichiarati attraverso la constatazione amichevole (Cid) non sono stati giudicati compatibili con i danni accertati tramite perizia. È quanto stato stabilito da due sentenze emesse a Verona prima dal giudice di pace e poi dal tribunale. Fatti che sono stati posti al vaglio della Corte di Cassazione, la quale ha ripreso una decisione del 2019 ed ha confermato che le descrizioni presenti nel Cid perdono di valore nel caso siano inverosimili e incompatibili con i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.

L'incidente che ha fatto emergere la questione è stato causato da un camionista. L'uomo alla guida del mezzo pesante aveva urtato un'auto parcheggiata nel cortile di casa. Il camionista e il proprietario dell'auto hanno compilato il modulo della constatazione amichevole, in cui il guidatore del camion aveva ammesso la propria colpa. L'automobilista si è quindi rivolto all'assicurazione del camionista, chiedendo il risarcimento dei danni descritti nel Cid. L'assicurazione ha però nominato un perito, il quale ha rilevato l'incompatibilità dei danni al veicolo con quelli riportati nel Cid. Incompatibilità che è stata accolta sia dal giudice di pace che dal tribunale di Verona.

Ci si potrebbe lamentare del fatto che i dettagli sottoscritti nella constatazione amichevole siano stati ignorati. Ma a questa lamentela ha risposto la Cassazione con una sentenza riportata da Ansa: «Quanto al valore confessorio della constatazione amichevole di incidente, è principio di diritto che ogni valutazione sulla portata confessoria del cosiddetto Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio».