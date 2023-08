Casette dell’acqua di Ags, apprezzate dai cittadini e sostenibili: «Evitata l'immissione di 662mila nuove bottiglie di plastica»

«Aumentano le scelte sostenibili per contrastare il caldo di questi giorni: le casette dell’acqua di Ags si confermano la soluzione sostenibile più apprezzata dai cittadini del Lago di Garda e dalla Valpolicella». È quanto si legge in una nota di Azienda Gardesana Servizi. Secondo il report di Ags sono 993.584 i litri d’acqua erogati nell’arco del 2022, di questi circa 614 mila litri sono di acqua naturale, in aumento rispetto ai 597mila litri del 2021, e 379 mila circa quelli di gassata.

I volumi di acqua venduti, precisa la nota di Ags, rimangono in linea con l’anno precedente con un trend in continua crescita dal 2019. Una scelta definita dall'azienda come «etica e green», capace infatti di ridurre lo spreco di acqua potabile e le emissioni di Co2 in atmosfera, evitando l’immissione nell’ambiente di «oltre 662mila nuove bottiglie di plastica da 1,5 litri».

In merito è intervenuto anche il presidente di Azienda Gardesana Servizi, Angelo Cresco: «I dati confermano che il servizio continua a essere molto apprezzato. Le casette erogano acqua sempre fresca, sia naturale che gassata, permettendo agli utenti di riutilizzare più volte le proprie bottiglie, risparmiando in termini economici, e contribuendo anche a salvaguardare l’ambiente. Una scelta di attenzione alla circolarità, al riutilizzo delle risorse e, soprattutto, una valida alternativa green che conferma la costante attenzione alla sostenibilità e al consumo consapevole delle risorse da parte di Ags e dei cittadini».

Azienda Gardesana Servizi fa sapere di aver istallato nel territorio di propria competenza dieci casette dell’acqua: 2 a Sant’Ambrogio, 2 a Peschiera, 2 a Torri, una a Pastrengo, Garda, Affi, Bardolino. Le casette sono realizzate in collaborazione con i Comuni ed erogano acqua fresca, naturale e gasata, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. È sufficiente possedere una tessera ricaricabile e portare con sé bottiglie e borracce riutilizzabili e adatte a contenere liquidi.

«L’acqua erogata è sicura e controllata - spiega l'azienda in una nota - in quanto, su tutta la rete di distribuzione, vengono effettuati controlli serrati da parte del personale tecnico di Ags, che ne monitora la salubrità. Oltre a questo è costante la verifica delle macchine provvedendo, quando necessario, alla sostituzione delle componenti». Secondo quanto viene riferito da Ags, nell’arco del 2022, sono stati «81 i campionamenti effettuati sulle dieci casette dislocate sul territorio e 1.049 i parametri presi in esame tra analisi chimiche e batteriologiche». Si tratta, come spiegatao dall'azienda, di «verifiche aggiuntive, oltre a quelle normalmente compiute sulle reti di distribuzione, che vengono realizzate a scadenza regolare e che si intensificano nel periodo estivo».