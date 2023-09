Nel parco Donatori Aido inaugurata prima casetta dei libri di San Pietro in Cariano

Nella frazione di Pedemonte, è stata inaugurata la prima casetta dei libri del Comune di San Pietro in Cariano. L'opera è stata installata all'interno del parco dedicato ai donatori Aido e permetterà a tutti di leggere i libri contenuti al suo interno e di lasciarne di nuovi.

«Ognuno sarà protagonista. In maniera libera e gratuita si potrà usufruire dei libri presenti nella casetta, prendendoli in prestito o scambiandoli con altri volumi, oppure donando qualche titolo che merita di essere condiviso. La casetta non è piena per lasciare spazio ad eventuali rifornimenti. E l'auspicio è quello del mantenere ordinata una struttura che è patrimonio di tutti», ha dichiarato Gianmarco Cabrini, referente di frazione della consulta del territorio di Pedemonte. Cabrini è anche colui che materialmente ha costruito la casetta in legno, trovando poi in Giorgio Begali l'aiuto necessario per il montaggio e per la realizzazione del sostegno in ferro.

All'inaugurazione erano presenti l'assessore al bilancio Cesare Zardini ed il consigliere di articolazione Nicola Stringati. E al progetto ha collaborato l'assessore alla cultura di San Pietro in Cariano Patrizia Tommasi. Tramite l'assessore è arrivata infatti la prima fornitura di libri provenienti dagli esuberi della biblioteca comunale. Ma alcuni volumi contenuti nella casetta sono stati anche donati da un anonimo cittadino.

«È la prima casetta dei libri che viene inaugurata all'interno del nostro comune - ha concluso Gianmarco Cabrini - Un'opera che va ad arricchire e completare il nostro polmone verde, in cui si può camminare, giocare, allenarsi ed ora anche leggere».