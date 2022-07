Casello di Verona Sud chiuso per due notti ai mezzi che arrivano da Venezia

Nuovi interventi notturni lungo la A4, che questa volta portano alla chiusura dello svincolo di uscita di Verona Sud per i viaggiatori provenienti da Venezia.

Il provvedimento viene preso per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Il casello quindi non sarà accessibile dalle ore 22 di mercoledì 6 fino alle ore 6 di giovedì 7 luglio e dalle ore 22 di giovedì 7 fino alle ore 6 di venerdì 8 luglio.