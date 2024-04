Obiettivo: opera completata nel 2026. Via ai lavori del casello di Castelnuovo

Sono stati consegnati ufficialmente questa mattina, 10 aprile, i lavori di realizzazione del nuovo casello di Castelnuovo del Garda lungo l'autostrada A4. Lavori che comprendono anche l'esecuzione di tutte le opere di interconnessione con la viabilità ordinaria.

L'infrastruttura mira a decongestionare il casello di Peschiera del Garda, distante circa tre chilometri e mezzo e gravato dal traffico diretto alle località e alle attrazioni turistiche del Basso Garda. Un casello, quello arilicense, che di media annovera un transito in uscita di quasi 5 milioni di veicoli all'anno, con punte nei fine settimana e nella stagione estiva e conseguenti code e rallentamenti.

L’intervento prevede il collegamento del nuovo casello alla A4 per mezzo di uno svincolo con cavalcavia di attraversamento autostradale e il raccordo alla viabilità ordinaria (Strada Regionale 11 e Strada Regionale 450) mediante un’ampia rotatoria all’uscita dall’autostazione. Sono previste inoltre le opere per il raddoppio della bretella che dalla rotatoria di casello giunge al viadotto sulla Regionale 11 a Cavalcaselle. Il futuro piazzale dell’autostazione comprenderà 15 piste, incluse le due riservate al transito dei trasporti eccezionali. Ed è prevista, per l’utenza, la realizzazione di due piazzali di parcheggio per autovetture e altri due per la sosta di mezzi pesanti e pullman, collegati tramite un sistema di viabilità interna, offrendo l’opportunità di fungere da parcheggio scambiatore e da terminal bus per i fruitori dei parchi turistici e naturalistici del Garda.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inserimento dell’opera nell'ambiente circostante, ottimizzandone l’inclusione anche sotto il profilo paesaggistico e minimizzando l’impatto visivo e sonoro. Oltre a prevedere una quinta arborea profonda 25 metri, che si estende a nord dell’opera per circa 1.150 metri, sono stati anche programmati degli interventi di mitigazione acustica attraverso il posizionamento di barriere antirumore di diversa tipologia.

L'investimento totale verrà sostenuto interamente da A4 Holding e ammonta a 86,74 milioni di euro. La pianificazione dei lavori prevede il completamento del cantiere entro 900 giorni e l'apertura del casello entro la fine del 2026.

Il via ai lavori è stato dato oggi dai vertici di Autostrada Brescia-Padova, società del gruppo A4 Holding che gestisce il tratto autostradale. Insieme a loro anche i rappresentanti delle ditte appaltatrici riunite in un raggruppamento temporaneo d'imprese, il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero, gli amministratori dei territori comunali interessati, i rappresentanti della Provincia di Verona, della Comunità del Garda e delle associazioni di categoria locali fra cui Federalberghi.

«Siamo riusciti con questo intervento a sbloccare un investimento il cui progetto preliminare risale al 1996 - ha commentato Bruno Chiari, direttore generale di Autostrada Brescia-Padova - e che, nella sua ideazione prima e realizzazione poi, testimonia ancora una volta l’attenzione della nostra società alle esigenze socio-economiche di tutta l’area del Basso Garda e del Veneto, alle necessità di innalzare i livelli di comfort e sicurezza per chi viaggia e a quella di contribuire direttamente allo sviluppo, valorizzazione e custodia dei territori attraversati dalle nostre autostrade. Una volta completata, la nuova autostazione sarà sicuramente uno strumento idoneo a mitigare le condizioni del traffico nella zona del Basso Lago e sarà capace sia di creare le migliori condizioni per far defluire maggiormente il transito turistico sia di favorire una migliore gestione del traffico commerciale grazie al collegamento diretto della A4 con la bretella per Affi».