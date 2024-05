Case di riposo, rette alte e lunghe liste d'attesa. «Sistema carente e in disequilibrio»

In provincia di Verona sono più di 60mila anziani non autosufficienti e fra questi ce ne sono quasi 1.500 in lista d'attesa per un posto letto in una struttura di assistenza. Strutture che comunque, mediamente, non possono permettersi con la loro pensione e questo pesa sul bilancio delle loro famiglie che devono contribuire alla copertura della retta. «Il sistema è evidentemente carente e in grave disequilibrio», hanno dichiarato i sindacati dei pensionati veronesi, che hanno diffuso i dati sulla non autosufficienza nell'annunciare un incontro in cui illustreranno le loro proposte.

L'evento è in programma domani, 24 maggio, alle 15 nella sala conferenze dell'Hotel San Marco di Via Longhena 42. Ed è organizzato da Spi Cgil Verona, Fnp Cisl Verona e Uilp Uil Verona. L'introduzione sarà a cura di Gianluigi Meggiolaro, segretario generale Uilp Uil Verona. La relazione sarà di Viviana Fraccaroli, segretaria generale Fnp Cisl Verona. E le conclusioni saranno di Adriano Filice, segretario generale Spi Cgil Verona. E durante l'incontro sono previsti gli interventi di Manuela Tomasi, presidente Conferenza Presidenti delle Ipab di Verona; Maria Mastella, consigliera di amministrazione Uripa (Unione regionale Istituti per Anziani); Luisa Andreetta, della direzione dei servizi socio-sanitari dell’Ulss 9; e Tomas Chiaramonte, segretario generale Adoa (Associazioni Diocesane delle Opere Assistenziali).

«Non esiste una definizione unitaria di non autosufficienta perché mancano linea guida nazionali e ogni Regione usa propri strumenti per individuare il bisogno ed erogare i servizi - hanno fatto sapere i sindacati dei pensionati - In Veneto si calcolano 328.045 anziani non autosufficienti, il 28,4% degli over 65. A Verona il numero dei non autosufficienti è stimato in 60.199 persone, il 28,4% della popolazione over 65».

E a fronte di questi numeri, i sindacati hanno calcolato l'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali in Regione che «ammonta ad appena 34.218 posti letto, suddivisi in 382 strutture di cui 143 pubbliche che contano un totale di 17.199 posti pubblici. Il resto è in convenzione. E dei 34.218 posti letto disponibili, 24.497 sono attrezzati per accogliere anziani non autosufficienti con ridotto bisogno assistenziale; 5.818 per anziani non autosufficienti con maggiore bisogno assistenziale; e ci sono 1.729 posti in strutture diurne per non autosufficienti e 145 posti in sezioni ad alta protezione Alzheimer. Ma una recente ricerca di Ires Veneto ha calcolato un fabbisogno di posti letto pari a 51.232. E anche l’offerta per i servizi semiresidenziali e quelli riservati all'Alzheimer risultano esigui e non rapportati al crescente fabbisogno».

Mentre nel Veronese «i posti letto accreditati sono 5.495, suddivisi tra 19 Ipab pubbliche e 52 strutture a gestione privata accreditata di cui 42 appartenenti all’area del terzo settore», hanno elencato i rappresentanti di Spi, Fnp e Uilp, aggiungendo che «in graduatoria giacciono le richieste di 1.486 persone e analizzando il punteggio assegnato, si osserva che ben 606 presentano un punteggio inferiore al minimo richiesto di 80. E hanno fatto richiesta perché sul territorio non trovano una offerta a loro calibrata. Mentre dall'altra parte il sistema lascia esclusi 305 anziani in graduatoria con disabilità gravissima».

E l'approfondimento dei sindacati dei pensionati si conclude con i costi. «Con l’impegnativa, la retta media annua è di 63,87 euro al giorno e quindi 23.312,75 euro all'anno. Senza impegnativa, la spesa media sale 32.057,95 euro all'anno. Considerato che la pensione media oggi a Verona è di 1.187,78 euro, l’anziano è in grado di coprire, in media, poco più della metà del costo di una retta con impegnativa».

Per questo i tre sindacati scaligeri avanzeranno domani le loro richieste. «Bisogna adeguare il numero di posti letto per anziani non autosufficienti e adeguare il numero di impegnative di residenzialità alla totalità di posti letto disponibili - hanno anticipato - Serve poi modulare l’importo delle impegnative in base al grado di non autosufficienza e aumentare i posti e le impegnative di residenzialità per gli anziani con patologie dementigene e alzheimer. Vogliamo che sia garantita una quota equa a carico dell’ospite, con rette parametrate alla condizione economica ed è necessario potenziare i centri diurni per non autosufficienti come risposta alternativa o complementare alla residenzialità».