Ater Verona mette all'asta 21 abitazioni, Mattuzzi: «Agevoliamo le giovani famiglie ad acquistare casa a prezzi accessibili»

L’Ater di Verona ha comunicato che «in linea con il Piano Vendite approvato dalla Regione Veneto nell’estate 2021», procede alla vendita «mediante asta pubblica» di ventuno alloggi residenziali dedicati a chi voglia acquistare la prima casa. L’offerta, in base a quanto viene spiegato in una nota, e? suddivisa in due lotti: il primo, con offerte fino al 26 settembre (alle ore 12), comprende dieci appartamenti ubicati a Bussolengo, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Verona. Il secondo lotto prevede offerte fino al 3 ottobre (alle ore 12) e riguarda undici immobili a Bussolengo, Dolce?, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano e Verona.

«Chi e? interessato - specifica il presidente di Ater Verona Matteo Mattuzzi - deve far pervenire la documentazione, elencata sul sito www.ater.vr.it, all’Ater della provincia di Verona. L’aggiudicazione andra? a favore di colui che avra? formulato la migliore offerta». La partecipazione, secondo quanto si aprende, e? riservata alle «persone fisiche che intendono acquistare la prima casa e che non sono titolari di diritti di proprieta?, di usufrutto, di uso e di abitazione, su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio nazionale».

Gli appartamenti, spiega la nota di Ater Verona, con le relative pertinenze, sono «liberi da persone o cose, con prezzi che variano da 50.000 euro a 123.000 euro, per una superficie catastale che parte da 49,90 metri quadri, fino a 124 metri quadri». Il presidente Mattuzzi ha poi aggiunto: «Negli ultimi anni il prezzo di vendita delle case e? aumentato notevolmente e vivere in citta? strategiche e a misura d’uomo, come Verona, e? diventato sempre piu? difficile. La nostra azienda, su questo tema, in armonia con l’attivita? di recupero degli alloggi sfitti, programma ogni anno vendite dedicate alla prima casa, per agevolare le giovani famiglie ad acquistare un immobile residenziale a prezzi accessibili».

Per tutte le informazioni circa le modalita?, tempi e modi basta consultare il sito www.ater.vr.it nella pagina dedicata, dove troverete la lista degli immobili corredati dalle foto e dai rispettivi dati catastali e geografici. Mentre per visitarli occorre contattare l’ufficio vendite dell’azienda ai numeri telefonici 045-8062472 - 8062415 - 8062416, oppure al seguente indirizzo mail: vendite@ater.vr.it.