Ater Verona mette all'asta nove case, Mattuzzi: «Opportunità importante, soprattutto per i giovani»

Il 9 febbraio 2023, alle ore 9, andranno all’asta, presso la sede dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Verona, nove immobili residenziali con le relative pertinenze, riservati alle persone che vorrebbero acquistare la prima casa. «Chi e? interessato - specifica il presidente Matteo Mattuzzi - ed ha i requisiti richiesti dal bando, dovra? presentare le offerte entro le ore 12, del 7 febbraio 2023, seguendo le procedure descritte nell’avviso pubblicato sul nostro sito».

La partecipazione, secondo quanto specificato da Ater Verona in una nota, e? riservata alle persone che desiderano acquisire una abitazione da destinare a prima casa e che non sono titolari di diritti di proprieta?, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. L’aggiudicazione andra? a favore di chi avra? formulato la migliore offerta. I nove alloggi residenziali sono ubicati tutti a Verona: quattro in via IV Ponte, due in via da Verrazzano, uno in via Maddalena, uno in via Piccone della Valle e uno in via Zagata. Gli appartamenti con le relative pertinenze, inoltre, sono liberi da persone o cose ed i prezzi variano da 78mila euro a 146mila euro, per una superficie catastale che va da 87 metri quadrati fino a 129 metri quadrati.

Chi intende partecipare all’asta deve far pervenire la documentazione all’Ater di Verona in via Piazza Pozza 1/c-e in plico chiuso, sigillato e controfirmato a mezzo posta, a mano o con il corriere. Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedi?, mercoledi? e venerdi? dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il mercoledi? dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Per tutte le informazioni su modalita?, tempi e modi basta consultare il sito www.ater.vr.it, nella pagina dedicata, dove all’interno l’interessato potra? trovare la lista degli immobili corredati dalle foto, dai rispettivi dati catastali e da quelli geografici. È anche possibile visitare gli appartamenti contattando l’ufficio vendite dell’azienda ai numeri telefonici 045-8062472 - 8062415 - 8062416 oppure scrivendo ai seguenti indirizzi mail: patrimonio@ater.vr.it o vendite@ater.vr.it.

«I cittadini - conclude il presidente Mattuzzi - hanno bisogno di sicurezze per costruire il proprio futuro e la casa e? sicuramente un elemento fondamentale. Quest’asta pubblica e?, dunque, un’opportunita? importante, soprattutto, per i piu? giovani che vogliono acquistare una casa a prezzi accessibili in un momento storico tutt’altro che favorevole».