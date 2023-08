La Casa Rossa al Bastione delle Maddalene, per trovare armonia tra corpo e mente

Da sabato 9 settembre, il Bastione delle Maddalene si tinge di rosso e apre le porte al benessere con gli incontri de La Casa Rossa, un appuntamento tenuto da donne per le donne e dedicato all'empowerment femminile. Quattro appuntamenti per scoprire la forza degli elementi attraverso i chakra con tecniche di yoga, respirazione, meditazione, automassaggio e con approfondimenti su olii essenziali e fitoterapia. Dalle 8.30 alle 13.30, per tutti i sabati in programma, le partecipanti saranno condotte in pratiche utili per conoscere e ritrovare l’armonia tra corpo e mente.

Mura Festival si trasferisce quindi al Bastione delle Maddalene con un evento pensato per la cura del corpo e della mente di ciascuna donna. La Casa Rossa vuole essere un posto sicuro e accogliente per riprendere un contatto con il proprio io e regalarsi una mattinata in armonia con il proprio corpo e la propria mente, immersi nella natura per esercitare al meglio la gratitudine e sentirsi in comunione con il presente.

Filo conduttore delle quattro giornate saranno i chakra, centri di energia situati lungo la colonna vertebrale, ciascuno associato a diversi aspetti della vita fisica, mentale e spirituale. L’importanza degli stessi nel contesto dello yoga è stata sempre più riconosciuta come un potente strumento per l’empowerment femminile che riguarda l’incremento della fiducia, dell’autostima e del senso di autoefficacia nelle donne. Questo processo di affermazione personale è profondamente legato al benessere mentale, alla consapevolezza del corpo e alla connessione spirituale.

Ogni appuntamento sarà aperto ad un massimo di 22 donne e verrà attivato al raggiungimento di almeno 12 iscrizioni. Il costo per ogni appuntamento è di 42 o 35 euro. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in loco il giorno dell’evento. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno all'interno del Bastione, in un luogo coperto e caldo.