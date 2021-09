Focolaio Covid nella casa di riposo di Mezzane: «Grave che il personale non vaccinato sia ancora a lavoro»

Una ventina di contagiati, tra cui cinque operatori, costituiscono il focolaio della casa di riposo di Mezzane, in seguito al quale due ospiti sono stati ricoverati con la febbre e un terzo sarebbe stato sottoposto alla terapia con anticorpi monoclonali per combattere il Covid-19. Una situazione emersa in seguito al "giro" di tamponi di routine, che viene periodicamente eseguito su personale e anziani.

Numeri più contenuti rispetto allo scorso inverno grazie alle vaccinazioni, che contribuiscono anche ad arginare la gravità dell'infezione, ma che generano comunque una certa apprensione. Sulla vicenda è intervenuta Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione sanità in Veneto, che ritorna sulla necessità di vaccinare il personale sanitario:«Preoccupa il nuovo focolaio in una casa di riposo. È grave che il personale non vaccinato sia ancora a lavoro, a contatto con pazienti fragili e che la positività non sia stata rilevata per tempo, visto che si tratta di luoghi sensibili e particolarmente controllati. Come mai? La Regione ha fornito adeguati supporti diagnostici alla Rsa di Mezzane?». Bigon poi prosegue: «È sconcertante sapere che lo scorso fine settimana in Veneto 16.400 persone del comparto sanitario non fossero immunizzate. Le conseguenze, fortunatamente limitate, di questo focolaio, così come quello in una Rsa del Vicentino, confermano l’importanza di vaccinarsi e la necessità di applicare in maniera celere la legge, sospendendo gli operatori sanitari che rifiutano il siero, perché rappresentano un potenziale pericolo. Non possiamo permetterci che le case di riposo vengano travolte da una nuova ondata della pandemia».