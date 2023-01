Attenzione a qualità della vita degli ospiti, premiata casa di riposo Città di Verona

Nell’ambito della quarta edizione dei Bollini RosaArgento, il Centro di Servizi Città di Verona è stato premiato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con due bollini, sulla base di una scala da uno a tre, per il biennio 2023-2024. La struttura si è distinta ed è stata premiata per l’attenzione al benessere, alla qualità della vita e alla gestione personalizzata ed efficace degli ospiti.

Il riconoscimento viene attribuito da Fondazione Onda su base biennale alle strutture, pubbliche o private accreditate, in grado di garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti, offrendo un supporto concreto alle loro famiglie. L’attribuzione dei Bollini, su una scala da 1 a 3, avviene sulla base di un questionario strutturato su specifici requisiti che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti. Ma viene anche ampiamente valutato il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa.

«Siamo molto felici di aver ricevuto questo importante riconoscimento da parte di Fondazione Onda, un premio che testimonia l’eccezionale lavoro svolto dai nostri operatori formati e altamente specializzati che garantiscono ai nostri ospiti un’assistenza personalizzata e di qualità», ha dichiarato Federico Guidoni, presidente di Korian Italia, gruppo che gestisce il Centro di Servizi Città di Verona.

«I Bollini RosaArgento sono uno strumento prezioso per guidare, nella scelta del luogo più adatto alle loro esigenze, coloro che hanno a cuore il benessere dei loro familiari più fragili - hanno aggiunto Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, e Giorgio Fiorentini, presidente dell'advisory board dei Bollini RosaArgento - Le strutture che premiamo con i nostri bollini crescono in numero biennio dopo biennio, a dimostrazione del fatto che sempre più case di riposo e rsa mirano all’offerta di servizi di qualità per quanto concerne il benestare dei loro ospiti e delle loro famiglie. È un aspetto che va in netta controtendenza con i pregiudizi e lo stigma che negli scorsi due anni hanno attorniato queste realtà, e ne siamo orgogliosi».