Fp Cgil: «Situazione grave alla casa di riposo di Arcole. Serve riscontro immediato»

Un mese fa, il sindacato Fp Cgil di Verona ha segnalato una «preoccupante carenza di farmaci» che si era aggiunta ad una cronica carenza di personale nella casa di riposo di Arcole. Un insieme di problemi che rende difficoltoso e talvolta impossibile agli operatori la corretta somministrazione delle terapie agli ospiti. Una segnalazione che è stata presa in considerazione dal direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 9 Scaligera Raffaele Grottola, il quale il 23 dicembre scorso ha risposto al sindacato, alla Fondazione Opere Riunite Don Luigi Rossi che gestisce l'rsa ed anche al sindaco di Arcole Alessandro Ceretta.

Grottola ha fatto sapere di essere stato interessato da una «richiesta di verifiche» da parte dei Nas e della Prefettura di Verona. Ed ha aggiunto di essere impegnato in un «approfondimento» in collaborazione con lo Spisal e con la direzione del distretto sanitario dell'Est, già messi in contatto con la direzione della Fondazione Opere Riunite Don Luigi Rossi.

Infine il direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss ha chiesto di promuovere per questo mese di gennaio un incontro tra tutti gli interessati (Fondazione, Comune, Ulss 9 e sindacati) per avviare «un confronto costruttivo sulle problematiche».

Una risposta che, per Fp Cgil, non rispetta la gravità della situazione presente nella casa di riposo. «C'è bisogno di un riscontro immediato, sostanziale e non burocratico - ha commentato Antonio De Pasquale, segretario provinciale del sindacato - I tavoli sindacali si fanno per trovare soluzioni ai problemi e non per contrattare fatti e circostanze oggetto di una segnalazione. Il muro di gomma creato attorno alle condizioni di lavoro alla casa di riposo di Arcole sta sottoponendo lavoratrici e lavoratori ad un rischio insostenibile. I casi sono quindi due: o la struttura è in grado di sostenere una gestione capace di prendersi cura degli ospiti nel rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici, oppure non è in grado di farlo e allora occorre pensare ad altre soluzioni».