Cortile della casa di Giulietta non accessibile per lavori al tetto del museo

Lavori alla Casa di Giulietta nelle giornate di lunedì 24 e lunedì 31 gennaio, quando sarà effettuato un intervento manutentivo per eliminare le infiltrazioni meteoriche al quarto piano del museo, dovute probabilmente allo spostamento o alla rottura di alcuni coppi. In particolare si interverrà sulla copertura della porzione di fabbricato prospiciente via Cappello.

Per ragioni di incolumità pubblica saranno posate delle transenne di distanziamento a circa 1 metro e mezzo dalla muratura su via Cappello e, di conseguenza, sarà impedito l’ingresso al cortile di Giulietta ai visitatori. Potranno accedervi solamente i titolari degli esercizi commerciali e gli ospiti delle strutture ricettive che accedono dal cortile.

Al fine di limitare al massimo i disagi, l’intervento è stato programmato di lunedì, giornata di minore affluenza di turisti, salvo condizioni meteo avverse. Gli operatori lavoreranno con l’utilizzo di linea vita, un cavo d’acciaio inossidabile in tensione a cui si collegano i dispositivi di protezione individuale, evitando così il montaggio di ponteggi che potrebbero causare ulteriori disagi.

Gli interventi inizieranno dalle 7.30 circa fino a fine operazioni, indicativamente verso le 16.30-17. Appena conclusi gli interventi verranno ripristinate le normali condizioni di transito