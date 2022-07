Casa di Giulietta, i due piani superiori restano chiusi fino al 31 luglio

Il terzo e il quarto piano della Casa di Giulietta restano ancora chiusi al pubblico. Da oggi i piani superiori del sito si sarebbero dovuti riaprire, ma per terminare i lavori di manutenzione avviati nei giorni scorsi si dovrà attendere fino a fine mese.



La parziale chiusura di Casa di Giulietta continuerà fino a domenica 31 luglio. Il cortile, il piano terra, il primo piano con il balcone e il secondo piano, con la stanza in cui è esposto il letto creato per il film "Romeo e Giulietta" di Zeffirelli, rimangono regolarmente aperti alla visita.E rimane in vigore la tariffa ridotta da 6 a 4,50 euro