Casa di Giulietta, partita l'installazione delle telecamere conta persone

Ieri, 10 febbraio, sono iniziati i lavori alla Casa di Giulietta per installare le telecamere conta persone e la strumentazione tecnologica necessaria alla prenotazione online dell'ingresso gratuito con orario di visita.

L'installazione delle telecamere segue le direttive stabilite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'11 novembre scorso. Con la collaborazione delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sono state stabilite le azioni per garantire la sicurezza del cortile che è considerato parte del complesso monumentale, e quindi soggetto ad un piano antincendio di emergenza, oltre che alle misure di contenimento Covid.

All'ingresso saranno predisposti quattro percorsi: uno per il Cortile, uno per la Casa, uno per i negozi e uno unico di uscita. La capienza è di 120 visitatori all'esterno. La nuova tecnologia sarà però anche funzionale alla gestione dei flussi su Via Cappello.

E con la prenotazione gratuita online non ci sarà più bisogno di stare in coda sulla strada. Il visitatore potrà arrivare pochi minuti prima dell’orario riportato e mostrare la prenotazione al personale di vigilanza. La prenotazione si potrà comunque fare anche fisicamente e di persona in tutti i musei civici. L’ingresso al Cortile rimane gratuito.

Il progetto ha un costo di 96mila euro annuo e avrà una durata triennale.

«Stiamo ormai completando l'iter di avvio del progetto che andrà a mettere in sicurezza e gestire tecnologicamente l'afflusso alla Casa di Giulietta, così come anche garantire la sicurezza pubblica su Via Cappello – ha detto l'assessore alla cultura di Verona Francesca Briani - Grazie all'installazione delle telecamere potremmo tenere sotto controllo le prenotazioni, gli ingressi e la sicurezza del sito».