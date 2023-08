Casa di Giulietta in vetta alla classifica delle attrazioni turistiche più deludenti secondo i visitatori

Lunghe code anche solo per scattare semplicemente una foto con la celebre statua situata al centro del cortile. Sarebbe questo il motivo che colloca la Casa di Giulietta al primo posto delle attrazioni turistiche italiane che più deludono i visitatori, nell'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento Preply.

La ricerca ha preso in considerazione recensioni e valutazioni online di più di 3000 luoghi di interesse popolari lasciate su TripAdvisor, al fine di scoprire quali sono le 30 attrazioni turistiche che più deludono di più i visitatori. Una classifica che vede appunto il sito di via Cappello davanti a tutti con il 50% dei visitatori delusi, seguito dal parco divertimenti Fiabilandia di Rimini e dal parco archeologico della Neapolis a Siracusa, risultati deludenti dal 47% dei visitatori che hanno lasciato una recensione.

Ha ricevuto il 97,5% delle recensioni positive invece la Galleria Borbonica di Napoli, 97% per il Duomo di Parma.

CASA DI GIULIETTA - Come detto, al primo posto c'è la Casa di Giulietta. «La casa famosa per il dramma di Shakespeare ha lasciato delusi il 50% dei visitatori, infastiditi dalla lunga coda da fare prima di entrare all’interno dell’edificio, spesso anche solo per scattare una foto con la famosa statua al centro del cortile. Tuttavia la città di Verona in sé ha ricevuto recensioni molto positive» sottolineano dalla piattaforma.

IL METODO - Viene spiegato che «per condurre l’analisi sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia con almeno 1500 recensioni sul sito di recensioni turistiche Tripadvisor. Il sito è uno dei più popolari siti di valutazione e recensione di attrazioni turistiche in tutto il mondo.

La classifica finale si basa su un calcolo statistico del rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e le valutazioni a 3, 2 e 1 stelle. Le valutazioni a 1, 2 e 3 stelle sono state classificate come un'esperienza deludente, mentre le valutazioni da 4 a 5 stelle sono state classificate come esperienze positive. In base al rapporto, è stata calcolata la percentuale di recensioni con esperienze negative.

Tutte le recensioni analizzate sono basate sulle preferenze personali dei recensori e non rispecchiano necessariamente le opinioni di Preply. Non rappresentano fatti ma esperienze soggettive. Questa classifica è costruita in modo professionale, ma deve essere presa con cautela. Amiamo tutte le città selezionate e rispettiamo le persone che vi abitano e il loro patrimonio culturale.