Una "Casa del rider" a Verona, idea lanciata dall'associazione di giovani Yanez

Sabato scorso, 2 aprile, si è svolto al Teatro Alcione un evento dedicato ai riders organizzato dall'associazione di giovani veronesi Yanez, in collaborazione con Udu (Unione degli universitari) e Rete degli Studenti Medi. Ospiti della serata Pif, regista del film "E noi come stronzi rimanemmo a guardare" insieme a Raffaello Fasoli, segretario Filt Cgil, e Margherita Margotti, in rappresentanza dei riders, molti dei quali presenti in sala.



«La priorità è quella di tutelare i lavoratori: i riders si trovano spesso a stazionare per la strada, da Piazza San Nicolò a Piazza Bra, anche col freddo del pieno inverno, serve dar loro una sede che possa accoglierli e fornire gli strumenti necessari. Per questo crediamo che la "Casa del rider" debba essere un progetto da realizzare al più presto anche a Verona - ha dichiarato racconta Jacopo Buffolo, uno dei fondatori di Yanez - Un luogo centrale e sicuro dove poter ricaricare il telefono, prendere fiato dopo lunghe consegne, poter aggiustare il proprio mezzo se necessario o anche solo avere la possibilità di incontrarsi e riconoscersi comunità».

A Napoli e Reggio Emilia i progetti sono già attivi: grazie al lavoro dei sindacati, in collaborazione con le amministrazioni, i riders hanno uno spazio dove poter trovare ristoro, un appoggio per le loro attrezzature, un deposito zaini, un’officina per i loro mezzi, un’area ricarica per bici elettriche, una bacheca annunci e anche un supporto legale.



«Per noi è solamente il punto di partenza, ciò che l’amministrazione può realizzare concretamente nel breve periodo - ha concluso Buffolo - Oltre alla "Casa del rider", che è un’iniziativa locale pensata per il territorio, sappiamo che è necessario continuare a pretendere le tutele necessarie nei contratti di lavoro, contrastando lo sfruttamento esistente e supportando tutti i lavoratori coinvolti».