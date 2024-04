Ponti del 25 aprile e 1 maggio, in Casa di Giulietta si entra Teatro Nuovo

Durante il lungo ponte per le festività del 25 aprile e dell'1 maggio, per il quale è previsto un incremento delle presenze turistiche, l’accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta sarà dal Teatro Nuovo in Piazzetta Navona, mentre l’uscita sarà su Via Cappello. La giunta comunale ha deciso di riproporre la modalità, già attivata altre volte negli ultimi mesi durante le festività o in occasione di eventi di particolare richiamo, per risolvere il problema degli assembramenti in uno dei luoghi di maggiore richiamo di Verona.

Da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio i visitatori della Casa di Giulietta e del Cortile potranno accedere al sito museale esclusivamente dal Teatro Nuovo in Piazzetta Navona. L’uscita su Via Cappello renderà la circolazione del pubblico molto più snella e agevole.

Invariata la formula, così come i termini dell'accordo tra Comune e la società del Teatro Nuovo di Verona, per una soluzione utilizzata in via transitoria in attesa del progetto definitivo per il riordino degli ingressi al cortile e alla Casa di Giulietta a cui l'amministrazione sta lavorando con gli interlocutori coinvolti e la cui soluzione è attesa nei prossimi mesi.

L’accordo mantiene la gratuità dell’ingresso al Cortile per i visitatori. E il Comune si farà carico delle spese per coprire i costi del personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza, oltre alle spese del Teatro Nuovo.