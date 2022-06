Aismme apre sede a Verona. «Una casa per tutti i pazienti metabolici»

È stata inaugurata sabato scorso, 11 giugno, a Verona la nuova sede di Aismme, un luogo che sarà la casa per i pazienti metabolici.

«La nostra associazione dal 2005 si impegna a sostenere lo screening, la formazione e l'assistenza per i pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie - ha spiegato Cristina Vallotto, presidente Aismme - Ed ha lavorato con impegno al progetto "Una casa per i pazienti metabolici". Casa in senso di luogo condiviso per la comunità delle famiglie dei piccoli pazienti e dei pazienti adulti che fanno riferimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Casa come luogo in cui i pazienti piccoli, adolescenti ed adulti, che necessitano di un'alta complessità assistenziale, possono trovare aiuto e supporto. Un nuovo spazio per attività di educazione e formazione alimentare, di sostegno psicologico, incontri di biblioterapia e spazi di condivisione».

La nuova sede si trova in Piazza Frugose 4 ed «è ospitata in un locale di circa 60 metri quadrati a piano terra, privo di barriere architettoniche e dotato di servizi accessibili ai disabili», ha spiegato Manuela Vaccarotto, vicepresidente di Aismme, che ha aggiunto: «Grazie alla donazione di alcune ditte è stata installata una moderna cucina funzionale e attrezzata per la preparazione di ricette che compongono le diete salvavita cui i pazienti metabolici sono spesso sottoposti. La utilizzeremo per svolgere i "metabolic cooking", corsi pratici di alimentazione per i pazienti e le famiglie che Aismme organizza sin dal 2016 e che abbiamo fermato con la pandemia. Un grande tavolo permetterà la preparazione e anche la consumazione dei pasti preparati in condivisione. Abbiamo poi allestito una piccola segreteria e uno spazio accogliente dove offrire consulenze e far giocare i bambini. Di fronte alla sede si apre una grande piazza dove potremo organizzare incontri ed eventi».



(Il taglio del nastro)

La sede di Aismme è stata inaugurata alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti dell'Aoui di Verona, delle famiglie dei pazienti, dei soci e degli amici dell'associazione. Nell’occasione Aismme ha voluto consegnare un riconoscimento a quanti, in modo volontario, hanno voluto prestare la loro opera e dare il loro contributo per rendere la casa per i pazienti metabolici una realtà.