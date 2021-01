Il carro della memoria è già in piazza Brà per ricordare le vittime dell'Olocausto

La Giornata della Memoria si celebra il 27 gennaio, nel giorno in cui, nel 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz, liberando i superstiti e portando così alla luce l'orrore del genocidio messo in atto dai nazisti

Da venerdì mattina il carro della memoria staziona in piazza Bra, di fonte a Liston, a Verona. Vi rimarrà fino al 30 gennaio, per ricordare il Giorno della Memoria, che scade il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, nel giorno in cui le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz, portando così alla luce per la prima volta l'orrore del genocidio messo in atto dai nazisti.

Quest’anno, a causa del Covid, il carro non sarà aperto al pubblico, perciò non verrà montata la scala di accesso. Tuttavia il vagone ferroviario rimarrà in piazza Bra fino al 30 gennaio, un simbolo silenzioso per ricordare tutte le vittime della Shoah.

Come accaduto per tutte le cerimonie ufficiali celebrate durante l'emergenza sanitaria, anche le iniziative in programma per il Giorno della Memoria saranno in forma ristretta, in presenza delle sole autorità istituzionali, come previsto dalle misure per il contenimento del virus.

Mercoledì 27 gennaio alle ore 9 sarà deposta una corona al monumento ai Deportati in piazza Bra. Le autorità si sposteranno poi in Gran Guardia dove si susseguiranno gli interventi ufficiali di Prefettura, Comune e Consulta scolastica provinciale. Sarà poi il turno dell’oratrice ufficiale, Camilla Brunelli; a seguire la proiezione del video "Il Balente" dedicato a Vittore Bocchetta, realizzato da ANED e dai ragazzi e ragazze del servizio civile presso ANED. La cerimonia si concluderà con il canto della preghiera ebraica per le anime dei defunti El Male Rachami, a cura del cantore della Sinagoga di Verona Angel Harkatz.

Non sarà possibile partecipare alla cerimonia, che sarà trasmessa in streaming sia sul portale del Comune di Verona che sulle pagine dell'Ufficio Territoriale del Governo di Verona.

Nel pomeriggio, a partire dalla 15, ci saranno le deposizioni delle corone di alloro al Cimitero Ebraico in via Badile; a seguire al Sacrario del Cimitero Monumentale e infine sotto la scultura “Filo spinato” in piazza Isolo.