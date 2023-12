Per la gestione delle emergenze e la viabilità il Comune di Verona si è dotato di nuovi carrelli mobili a messaggi variabili

Manifestazioni, cantieri stradali ma anche emergenze come la recente piena dell’Adige o il disinnesco della bomba avvenuto a Parona. Tutte situazioni che richiedono il massimo impegno da parte di istituzioni e forze dell’ordine per gestire al meglio ogni evento o imprevisto. Per questo motivo il Comune di Verona si è dotato per la prima volta di due carrelli mobili con pannelli a messaggio variabile da utilizzare durante le situazioni di emergenza o in occasione di afflusso veicolare importante.

«I due carrelli, - spiegano da Palazzo Barbieri - verranno usati dalla Direzione mobilità e traffico, dalla polizia locale e dalla Protezione civile che, fino ad oggi, dovevano richiederli in prestito a soggetti esterni come A4 Brescia-Padova o Autobrennero. Questo permetterà una più efficace comunicazione verso l'utenza, ma anche un'immediata disponibilità durante le manifestazioni fieristiche, in caso di improvvise calamità o in concomitanza di grandi eventi come ad esempio la preannunciata visita a Verona di Papa Francesco il prossimo 18 maggio».

Video ufficio stampa Comune di Verona

Come funzionano i carrelli dotati di modem e Sim card

I pannelli, secondo quanto spiegato dal Comune di Verona, possono essere pilotati dalle centrali operative (polizia locale e mobilità) mediante l’invio di messaggi codificati. A bordo di ogni carrello è presente una scheda elettronica munita di modem e Sim Card, fornite dalla Mobilità, in grado di ricevere i messaggi che verranno successivamente pubblicati. Per l’acquisto il Comune di Verona ha fatto sapere di aver investito circa 30mila euro, comprensivi di messa in strada e omologazione. Entro il 2024 inoltre è in programma lo sviluppo di un’ulteriore funzionalità che consentirà al personale della polizia locale e della Protezione civile di inviare messaggi a seconda delle circostanze e delle esigenze tramite palmare in dotazione (sistema Giano).

I pannelli sono stati presentati venerdì mattina in piazza Bra. Sono intervenuti l’assessore alla mobilità e traffico Tommaso Ferrari, il responsabile Sistemi telematici per la mobilità e la sicurezza del Comune di Verona Bruno Pezzuto e alcuni rappresentanti della Protezione civile. «Per la prima volta ci dotiamo di questi pannelli - ha commentato l’assessore Tommaso Ferrari - una scelta fatta in vista delle tante manifestazioni in programma, in caso di calamità naturali, e per garantire la sicurezza viabilistica della popolazione. È una dotazione minima per una città come Verona, un primo investimento che puntiamo ad incrementare nei prossimi anni. Ringraziamo le autostrade per la cortese disponibilità fin qui sempre dimostrata».

«Per la polizia locale l’arrivo di questi due pannelli è un’ottima notizia - ha sottolineato il comandante della polizia locale Luigi Altamura -. Ci permetterà di diventare autonomi e soprattutto di poter dare maggiori informazione all’utenza, sia durante i grandi eventi sia in caso di emergenza, così come assicurare una copertura durante le manifestazioni fieristiche».