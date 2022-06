Fino a settembre visite guidate gratuite a Verona con i curatori della mostra "Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese"

Dal 10 giugno al 7 settembre 2022 la direttrice dei Musei Civici e curatrice della mostra Francesca Rossi, la curatrice Antonella Arzone e la responsabile di allestimento Alba di Lieto effettueranno gratuitamente una quindicina di appuntamenti di visita. Occasioni uniche per conoscere, accompagnati da una guida speciale, tutte la caratteristiche dell’esposizione, visibile alla Gran Guardia fino al 2 ottobre 2022. Primo appuntamento oggi pomeriggio, alle ore 16.30 e alle 17.30 con l’architetto Alba di Lieto, che verrà replicato già domani.

Programma di visita

L’architetto accompagnerà ancora i visitatori nei sabati 11 giugno alle ore 10.30; 16 e 23 luglio alle ore 11. La direttrice Francesca Rossi sarà la speciale guida delle visite, tutte con inizio alle ore 17.30, fissate nei mercoledì 29 giugno; 6 e 27 luglio; 3 e 10 agosto; 7 settembre.

La curatrice Arzone, invece, accompagnerà i visitatori nei venerdì 29 luglio alle ore 11; 5 agosto alle ore 17; 12 agosto alle ore 11; 19 agosto alle 17. È consigliata la prenotazione al numero 045 8537339 oppure infocivita@tosc.it. Posti limitati. Le visite guidate sono gratuite previo acquisto del biglietto d’ingresso alla mostra.

Promozione "Verona e Caroto"

È attiva la promozione per visitare la mostra di Caroto con l'ingresso ridotto a 10 euro anziché 12. Un'opportunità di cui si può usufruire esibendo il biglietto dei musei che fanno parte dell’itinerario cittadino “Verona e Caroto”. In altre parole, entrando in un museo del circuito specifico, veronesi e turisti avranno lo sconto sulla mostra 'Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese'. E viceversa, perchè esibendo il biglietto della mostra, è possibile usufruire dell'ingresso ridotto negli stessi siti, unico vincolo è che il biglietto dev’essere emesso al massimo il giorno precedente alla visita.

Questi i siti del circuito 'Verona e Caroto': Museo Lapidario Maffeiano, Museo di Castelvecchio, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo di Storia Naturale, Anfiteatro Arena, Museo degli Affreschi. Tutte le informazioni sulle promozioni in corso sul sito dei Musei civici al link museodicastelvecchio.comune. verona.it. Programma completo delle visita organizzate dai Musei civici sul sito museicivici.comune.verona.it.