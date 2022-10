Caro energia e sobrietà solidale in tempo di crisi: le luminarie natalizie a Isola della Scala saranno ridotte

Luminarie ridotte in centro storico e nelle frazioni: la giunta del Comune di Isola della Scala fa sapere di aver deciso di «contenere l’illuminazione per le festività». Una scelta, viene spiegato, dovuta «sia alla crisi energetica in atto e al relativo aumento delle tariffe, sia alla consapevolezza delle difficoltà che le stesse tariffe stanno provocando a diverse famiglie e imprese isolane». In base a quanto si apprende, la decisione segue un incontro delle scorse settimane, convocato dal sindaco Luigi Mirandola, con i commercianti. Dal confronto sarebbe infatti emersa «la necessità di dare un segnale di sobrietà, senza azzerare le tradizioni delle festività, importanti anche per favorire le attività locali dopo due anni difficili per l’emergenza Covid-19».

Così, a essere illuminate nel centro storico saranno la piazza, via Cavour, via Spaziani, via Garibaldi e un tratto di via Roma. Alcune luminarie verranno poi installate nelle sole piazze di Tarmassia e Pellegrina. Un albero di Natale verrà posato, infine, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Dalle prime stime il risparmio dovrebbe essere di «circa 3 mila euro, ai quali vanno aggiunti i minori costi per i consumi energetici».

Il sindaco di Isola della Scala Luigi Mirandola ha commentato: «Gli addobbi luminosi verranno spenti a mezzanotte dove tecnicamente sarà possibile installare un timer, ovvero in centro e a Pellegrina. Tanti concittadini stanno facendo sacrifici, dare un segnale era ed è senz’altro doveroso nel difficile momento che stiamo attraversando». Le luminarie resteranno installate dall’8 dicembre fino alla fine delle festività.