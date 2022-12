Caro energia a Sommacampagna, Comune in aiuto di famiglie fragili e scuole dell’infanzia

È arrivato all'unanimità l'ok dalla giunta comunale di Sommacampagna per l’erogazione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze di energia elettrica e riscaldamento per famiglie in difficoltà e scuole dell’infanzia paritarie per un importo totale assegnato pari a 40.525 euro.

Visto il forte aumento dei costi di elettricità e gas che si protrae dallo scorso autunno e che incide in modo rilevante sulle utenze domestiche, in modo particolare per le famiglie fragili, il Comune di Sommacampagnaha quindi deciso di integrare gli aiuti previsti dal Governo (“bonus energia sociale”) mettendo a disposizione un importo pari a 25 mila euro, prelevandoli direttamente dalle casse comunali con una variazione di bilancio in via d’urgenza.

Oltre ai nuclei familiari, tra le realtà del territorio maggiormente in sofferenza risultano anche le scuole materne paritarie, per le quali l’Amministrazione ha previsto l’erogazione di un contributo pari a 75 euro per ogni bambino residente iscritto e frequentante per un totale di 207 alunni e di 15.525 euro di importo previsto.

«In passato come ora, cerchiamo di dare supporto ai nuclei familiari più bisognosi d’aiuto — spiega l’assessora alle Politiche Sociali e Scolastiche Paola Pighi —. Per quanto concerne le Scuole Paritarie, il sostegno è in funzione di un servizio che risulta fondamentale per la Comunità, consentendo l’accesso scolastico nel comune di residenza a tutti i bambini. Desidero ringraziare l’assessore al bilancio Nicola Trivellati e l’ufficio Ragioneria per aver dato concretezza alle istanze dell’Assessorato alle Politiche Sociali».

Il contributo economico a sostegno delle utenze domestiche avrà un importo massimo pari a 250 euro e verrà assegnato, entro la fine dell’anno corrente, sulla base di una graduatoria stilata nel rispetto dei criteri riportati dal bando pubblico presente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale al seguente link: https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home/news-eventi/news/Anno-2022/11/BANDO- SOSTEGNO-UTENZE.html.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 17 dicembre 2022.