Caro carburante, taglio delle accise in vigore ma non ancora effettivo alle pompe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Governo che taglia le accise su benzina e gasolio di 25 centesimi al litro. Provvedimento entrato in vigore da oggi, 22 marzo, e con durata di 30 giorni.

Inutile, però, aspettarsi prezzi alla pompa subito abbassati. A spiegarlo sono gli stessi benzinai che dall'annuncio del decreto alla sua effettiva pubblicazione hanno visto calare di circa un terzo la clientela. Un comportamento prevedibile, quello degli automobilisti, che sapendo della sforbiciata sulle accise hanno cercato di ritardare il più possibile i rifornimenti. E ora che i 25 centesimi al litro sono stati tolti si teme una sorta di assalto alle pompe, con annesse lamentele perché nei prezzi il taglio delle accise non è ancora effettivo. Per questo i benzinai chiedono il rispetto dei tempi di reazione della filiera.

«Se esiste un quadro di relazioni particolari, questo è proprio quello che regola il rapporto tra gestore e fornitore-proprietario dell'impianto, dove il secondo determina il prezzo dall'inizio alla fine - ha commentato la Figisc-Confcommercio, la federazione dei gestori di impianti di carburante - È sempre accaduto che le compagnie petrolifere determinassero il prezzo raccomandato e questo non è ancora avvenuto». In sostanza, i gestori delle pompe stanno attendendo comunicazioni dai loro fornitori. E resta ancora da sciogliere il nodo delle giacenze. I distributori infatti non potranno vendere benzina e gasolio senza accise se le hanno ricevute prima del taglio.