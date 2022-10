Contro il caro-bollette, in Comune riscaldamenti a orari calibrati e smart working il sabato

Il Comune di Verona ha varato un piano per il risparmio energetico negli edifici comunali. Un risparmio che è stato stimato in un milione e mezzo di euro per quest'anno e in tre milioni per l'anno prossimo. Soldi che serviranno per far fronte ai molti rincari in altri settori e per sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Il piano è stato condiviso con dirigenti e sindacati, in collaborazione con la società che ha la gestione del calore. Prevede un funzionamento degli impianti di riscaldamento calibrato a seconda degli orari degli uffici, con opportune differenze tra giorni di rientro e giorni ordinari. Inoltre, sarà istituito lo smart working al sabato.

LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI

Le prime misure del piano per un utilizzo più consapevole dell'energia negli spazi comunali interessano più aspetti. Il primo riguarda gli orari dei riscaldamenti che saranno tarati in base a quelli degli uffici. Il lavoro di sabato poi si svolgerà da remoto (smart working), gli impianti delle scuole saranno razionalizzati e gli infissi sistemati.

Ma il cuore del piano è la piattaforma che permetterà di tenere sotto controllo l'andamento mese per mese attraverso il monitoraggio di ogni singola utenza. Utenze che sono state censite, in condivisione con dirigenti e sindacati, e che saranno ricalibrate in modo da tarare la tempistica di accensione e spegnimento a seconda degli orari degli uffici e dei rientri dei dipendenti.

Cambiamenti finalizzati al contrastato dei rincari energetici. Rincari quantificati in 15 milioni di euro per illuminare e riscaldare gli edifici del Comune dei Verona.

LA REALIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Alla razionalizzazione si affiancheranno una serie interventi nelle scuole e non solo. È già iniziata una ricognizione di tutti gli stabili, individuando le operazioni di efficienza energetica attuabili a partire dal prossimo anno. Priorità sarà data al sezionamento degli impianti termici, evitando così di dover riscaldare un intero stabile per utilizzarne una sola parte, come avviene per alcune palestre.

È stato poi chiesto ai dirigenti scolastici di fornire orari e giornate di apertura dei vari plessi, in modo da programmare un utilizzo mirato degli impianti. Nelle scuole che durante le vacanze di Natale non prevedono attività in programma, gli impianti verranno spenti, con relativa gestione di segreterie e operatori scolastici.

Nel frattempo, si prevede un controllo di efficienza sugli infissi di tutti gli edifici scolastici. E a tal proposito, grazie all’interessamento dell’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, il Comune ha vinto un bando di 990mila euro che permetterà di sostituire tutti i serramenti esterni della scuola media Fedeli in terza circoscrizione, dove tra l’altro è stato anche garantito il funzionamento dell’adiacente biblioteca.

Nel piano rientrano inoltre anche il Palazzetto dello Sport e il Palazzetto Masprone, sui quali sono stati messi in atto alcuni interventi di efficienza soprattutto riguardo al telecontrollo.

L’iniziativa è stata presentata (qui il video) dall'assessore all'ambiente e alla transizione ecologica di Verona Tommaso Ferrari e dall'assessora La Paglia.

«Questa operazione permette al Comune di avere un caro-energia un po' meno impattante - ha spiegato l'assessore Ferrari - E i soldi recuperati in parte andranno a compensare alcune sofferenze riscontrate. Grazie a questo metodo, se ognuno mette attenzione nel proprio comportamento, giorno dopo giorno si potranno risparmiare soldi che, anziché essere sprecati, potranno essere impiegati in maniera più saggia. Un risparmio frutto della ritaratura degli orari degli impianti, dell’istituzione dello smart working, di interventi di efficienza sulle strutture, così come l’abbassamento a 19 gradi della temperatura, oltre all’aver posticipato al 2 novembre la stagione termica. Sono soddisfatto dell’ottimo risultato, e posso dire che è solo l’inizio. Grazie alla nostra ricognizione ci siamo accorti che di sprechi ce ne sono tantissimi all’interno del Comune, e quella evidenziata è solo la punta di un iceberg. Perciò è a partire da questi dati che dobbiamo basare il lavoro futuro, che dovrà essere assolutamente di squadra perché importante sarà l’apporto di tutti. Nei prossimi cinque anni stiamo approntando un piano affinché quota parte dell’energia che dobbiamo consumare sia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, coprendo gli uffici pubblici con impianti fotovoltaici. Ci auguriamo inoltre che il prezzo del gas prossimamente cali, in modo che questi risparmi possano aumentare».

«Appena insediati, consapevoli che questa era una delle criticità da affrontare in fretta, ci siamo messi subito al lavoro su questo tema, vincendo un bando importante per sistemare finestre e infissi alla scuola Fedeli, garantendo così oltre la sicurezza anche risparmio energetico - ha aggiunto l'assessora La Paglia - La scelta di mantenere i plessi chiusi durante le vacanze natalizie avrà sicuramente un grande impatto. Tutto ciò garantendo qualità e comfort senza sprechi. Questa è un’opportunità anche dal punto di vista educativo per le scuole, nelle quali sono in atto tanti progetti legati al risparmio energetico. I comportamenti di tutti faranno la differenza su quelle che sono le stime attese, quindi una necessità di compartecipazione di tutti gli attori coinvolti».