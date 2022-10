Caro bollette, Spi Cgil Verona: «Agsm-Aim redistribuisca i suoi extra-profitti»

In Veneto è in atto una crescita senza precedenti di cittadini a rischio di povertà. A rivelarlo sono i numeri diffusi dal sindacato regionale dei pensionati di Cgli (Spi) che, su rilevazione Istat, hanno segnalato un passaggio dalle 422mila persone a rischio povertà nel 2019 (pari all’8,7% della popolazione) alle circa 500mila del 2020 (il 10,3%), fino alle 665mila del 2021, con un allarmante +57% rispetto al periodo pre-pandemia (in termini assoluti: +243mila persone diventate a rischio).

Una dinamica notata anche dalla sezione veronese dello Spi. «Caro bollette e inflazione a due cifre stanno letteralmente mettendo in ginocchio persone e famiglie - ha dichiarato Adriano Filice, segretario generale Spi Cgil Verona - Non c’è più tempo da perdere, né scusanti dietro a cui nascondersi. I nostri iscritti ci mostrano bollette triplicate e conguagli insostenibili. In questo scivolamento verso la povertà, le famiglie di pensionati e pensionate non risultano, per fortuna, tra le categorie più a rischio perché prima arrivano le famiglie numerose. Ma va sempre ricordata l’estrema esiguità delle pensioni veronesi la cui distribuzione è la più iniqua di tutto il Veneto: il 62,6% delle pensioni liquidate nel veronese non arriva infatti ai mille euro mensili, con profonde differenze di genere a svantaggio delle donne. Il rischio di povertà raddoppia tra gli ultra 65enni che vivono soli. È venuto dunque il momento per Agsm e per il Comune di Verona di mettere in campo misure concrete a difesa delle categorie più vulnerabili».

Contro il caro bollette, il sindacato dei pensionati propone di innalzare la soglia dell'Isee per l'accesso agli aiuti straordinari già attivati, ma prima ancora chiede una redistribuzione degli extra-profitti di Agsm-Aim. «Non convincono nemmeno l'Antitrust le manovre tariffarie che le grandi multiutility dell'energia hanno messo in campo per mettersi al riparo dai rincari, scaricandoli ovviamente sugli utenti - ha commentato Filice - Né le resistenze nel versare gli enormi extra-profitti accumulati fin dall’inizio della crisi energetica vendendo a prezzi di mercato l’energia prodotta da fonti rinnovabili».

I pensionati veronesi vorrebbero inoltre una sospensione delle rate della bolletta con una rimodulazione su base annuale dell’importo da pagare. E ai Comuni si consiglia di creare un "fondo energia", definendo criteri di erogazione dei bonus agli utenti. «A livello nazionale serve ridefinire la legge per la tassazione dei super profitti di tutte le imprese, non solo quelle energetiche, costituendo un fondo per gli aiuti alle famiglie ed alle imprese - ha concluso il segretario di Spi Cgil Verona - E in prospettiva è importante investire nelle energie alternative».