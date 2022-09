Iaa, caro bollette aggrava il bilancio: costi energetici aumentati del 45%

Case di riposo a rischio per il caro bollette. L'allarme lanciato in Veneto da Roberto Volpe, presidente di Uripa (Unione Regionale Istituti Per Anziani del Veneto), è stato rilanciato nel Veronese da Stefano Gottardi e Antonio Imbriani, rispettivamente segretario generale e responsabile terzo settore di Uil Fpl Verona. Gottardi ed Imbriani hanno però anche una buona notizia per i lavoratori di una casa di riposo scaligera, l'Istituto Assistenza Anziani di Verona (Iaa): è stato sottoscritto l'accordo per riconoscere al personale un premio produttività che aumenterà le buste paga di settembre di oltre mille euro.

L'accordo tra i vertici di Iaa e il sindacato è stato firmato martedì scorso, 30 agosto, e farà entrare «più di mille euro nelle tasche di chi ha lavorato fra le mille difficoltà del periodo Covid», hanno spiegato il segretario ed il responsabile di Uil Fpl Verona, che hanno ringraziato il direttore generale e il consiglio di amministrazione dell'istituto. Cda ormai prossimo al temine del mandato e la Uil Fpl è pronta a confrontarsi con i nuovi membri ed il nuovo presidente nominati dal sindaco Damiano Tommasi. «Siamo pronti per cogliere l’obiettivo delle progressioni economiche orizzontali che mancano da oltre dieci anni, quote che il ricevente manterrà per tutta la carriera lavorativa e che contribuiranno anche per la pensione - hanno dichiarato Imbriani e Gottardi - Inoltre, stiamo trattando il contratto integrativo aziendale che avrà breve durata perché per l’anno prossimo abbiamo già certo il nuovo contratto nazionale che porterà molte novità ai lavoratori contrattualizzati».

Ma la luce di questa buona non scaccia le ombre del caro bollette che rischia di dare un colpo di grazia alle case di riposo veronesi. Un esempio è proprio quello dell'Iaa che ha dichiarato un aumento del 45% dei costi energetici. Aumento che aggraverà il bilancio di quest’anno. «Questo è un settore chiave della società che deve avere la priorità fra gli argomenti affrontati a livello regionale e nazionale - hanno commentato Gottardi e Imbriani - Un settore che incide sostanzialmente sul settore occupazionale e mette a rischio i servizi fondamentali per i nostri anziani che si ripercuoterebbero su un’assistenza famigliare impossibile per la maggior parte dei casi e insostenibile per gli altri. Per le Ipab si potrebbe "correggere" l'Irap adeguandola al privato, che paga la metà, in considerazione del fatto che la Regione non ha ancora provveduto, unica in Italia, a varare la legge sulla trasformazione e riforma delle Ipab che è stata prevista oltre vent'anni fa. La professionalità del personale ha raggiunto livelli tali da offrire servizi di alta qualità di assistenza agli anziani non autosufficienti, con un ruolo ormai sempre più simile a quello dei reparti di geriatria o lungodegenza, una realtà occupazionale del territorio che non possiamo permetterci di perdere. Il nostro è un appello alla politica perché sia un tema da trattare subito per evitare che il sistema imploda generando danni economici e sociali incalcolabili».