Isola della Scala, contributo contro il caro bollette per le famiglie in difficoltà

Un contributo fino a 300 euro per fronteggiare gli aumenti dei costi relativi alle utenze domestiche. La giunta del Comune di Isola della Scala ha confermato, anche quest’anno, il bonus finalizzato a sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica e gas.

Un aiuto una tantum destinato ai nuclei familiari in difficoltà, con Isee inferiore alla soglia di 10.993,50 euro. I richiedenti dovranno dunque essere in possesso di un’attestazione in corso di validità dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in linea con i criteri stabiliti dall’avviso pubblico, dovranno risultare titolari delle utenze e residenti nel territorio isolano da almeno un anno. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'aumento dei prezzi dell’energia e del gas.

La domanda dovrà essere presentata a partire da lunedì 4 settembre e non oltre le ore 12 di venerdì 6 ottobre all’ufficio protocollo in municipio o alla mail info@comune.isoladellascala.vr.it.

Al modulo compilato, disponibile a questo link, il richiedente dovrà allegare copie delle ultime fatture saldate delle utenze domestiche di energia elettrica e/o gas, di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice Iban.

Per l’iniziativa, la giunta ha previsto un fondo di 35.540 euro. Per la concessione del contributo verrà redatta una graduatoria che, tra i criteri, assegnerà una priorità ai nuclei con minori o persone ultrasettantenni. L’avviso pubblico completo è disponibile sul sito del Comune.

«Sono recentissime le notizie di nuovi rincari in arrivo per luce e gas - afferma l’Assessore al Sociale, Matilde Perbellini -, che si sommano agli aumenti per le spese quotidiane quali, ad esempio, quelle per i beni di prima necessità. Riteniamo fondamentale dunque, come Comune, fare le nostra parte offrendo un aiuto concreto a coloro che risultano meno protetti rispetto ai rincari dei prezzi che stanno interessando i cittadini, le imprese e anche le amministrazioni pubbliche».