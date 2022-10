Caro bollette, rischio collasso per le case di riposo: «O il Governo ci aiuta o alziamo le rette»

Le case di riposo della provincia di Verona devono affrontare l'ennesima emergenza. Dopo due anni di sofferenze dovute alla pandemia da Covid-19, che in alcuni casi ha costretto le rsa a chiudere per alcuni periodi agli accoglimenti esterni e ad avere bilanci annuali in rosso, ora c'è il caro-bollette. Da luglio, si registrano rincari per i consumi di luce e gas anche del 300%. Spese che risultano insostenibili per le casse degli enti, già messe in difficoltà. Probabilmente, se le cose continueranno in questo modo, le case di riposo si vedranno costrette a prevedere aumenti sicuramente superiori ai 5 euro al giorno per le rette degli ospiti. E questo produrrà un costo medio annuale a famiglia aumentato di circa 2mila euro. Un aumento che impoverirà quasi tutte le famiglie, le quali devono fronteggiare a loro volta inflazione e caro energia.

«Diciamo un secco no al ritocco delle rette delle case di riposo», ha protestato Giovanni Zanini, segretario generale di Cisl Fp Verona. Zanini ha compreso la gravità del problema dei costi e della sostenibilità economica delle case di riposo veronesi, ma ritiene sia giusto non farlo ricadere sulle famiglie. «Siamo convinti siano indispensabili politiche di integrazione fra i servizi, fra le rsa e le cure domiciliari, le realtà di cohousing e le abitazioni protette, per rendere possibili anche soluzioni intermedie fra "l'essere a casa propria" e l'assistenza residenziale, ripensando gli spazi e i legami con il territorio, facendo coesistere più modelli articolati in base ai bisogni di cura e all’intensità assistenziale necessaria, senza sprecare i fondi del Pnrr - ha dichiarato il segretario di Cisl Fp Verona - Ed è necessario anche ripensare l'organizzazione del lavoro, i profili e le mansioni del personale, diversificando tra addetti ai servizi generali e addetti all’assistenza alla persona, che devono occuparsi prioritariamente della cura e dell’assistenza, senza dispersioni di competenze. Bisogna poi intervenire a livello retributivo per porre un argine alla fuga del personale sanitario dalle strutture residenziali. Siamo certi che sia dunque giunto il momento di un nuovo modello di gestione dell’assistenza socio-sanitaria, con una riorganizzazione complessiva del sistema delle cure e una rivisitazione della rete dei servizi».

Mentre dalle case di riposo veronese, si chiede un intervento del Governo per sostenere gli istituti per l'assistenza degli anziani, in modo tale da scongiurare l'aumento delle rette. «I rincari energetici non ci lasciano alcuna possibilità di scelta - ha dichiarato Manuela Tomasi, rappresentante dei presidenti delle Ipab veronesi - Senza un aiuto nazionale, saremo obbligati ad incidere sulle rette di degenza, consapevoli che ciò inciderà su bilanci familiari. Diversamente i consigli di amministrazione si vedranno costretti a tagli sui costi che significheranno minori servizi per arrivare fino alla chiusura dei reparti, con una ricaduta inevitabile sul sistema sanitario nazionale». E Maria Mastella, presidente della Fondazione Oasi di San Bonifacio ha aggiunto: «Questa crisi si inserisce in un contesto di progressivo impoverimento del nostro settore, presente da tempo sia sul piano economico che sul piano culturale. Abbiamo visto il rinnovo di almeno due contratti di lavoro senza che la quota di rilievo sanitario erogata dalla Regione a favore degli anziani ospiti delle nostre rsa venisse aumentata. Aggiungiamo la fatica per fronteggiare l'epidemia di Covid ed il continuo turnover di operatori ed infermieri, che per la maggior parte optano per andare a lavorare negli ospedali impoverendo le nostre dotazioni di personale».

Per Cristiano Falchetto, presidente della Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto, «il caro energetico è solo l’ultimo dei problemi che sta minando alla base la sostenibilità delle le strutture socio-sanitarie. Carenza di personale medico, infermieristico e assistenziale che, unitamente all’emergenza Covid, ci hanno visti come capro espiatorio di un sistema sanitario impreparato alla gestione di una pandemia, mettendo in evidenza tutte le gravi carenze di pianificazione accumulate negli ultimi anni». E la direttrice dell'Istituto Assistenza Anziani di Verona Adelaide Biondaro ha chiosato: «La criticità energetica è stata posta ormai su tutti i tavoli istituzionali, senza aver avuto finora alcuna soluzione concreta. Spero che anche i familiari degli ospiti, che rischiano di pagare a prezzo carissimo le conseguenze della crisi energetica, si coordinino e facciano sentire la loro voce».