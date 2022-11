Caro bollette, primi aumenti nelle case di riposo. Bigon: «E la Regione non fa nulla?»

Sembrano essere caduti nel vuoto gli appelli lanciati dalle case di riposo veronesi. Gli enti che gestiscono le rsa avevano unito la voce per chiedere aiuto contro il caro bollette. Senza interventi pubblici, sarebbe stato necessario aumentare le rette per gli ospiti. E visto che gli interventi non ci sono ancora stati, ecco scattare i primi aumenti. A deciderli è stato il consiglio di amministrazione della Fondazione Don Mozzatti d'Aprili che ha aumentato la retta di cinque euro al giorno si nelle case di riposo di Monteforte d'Alpone e di Vestenanova sia nelle comunità alloggio. Un aumento che per il momento riguarderà solamente i mesi di novembre e dicembre e che è stato pensato come ristoro per gli extra costi delle bollette.

La decisione per il momento è stata presa solo dalla Fondazione Don Mozzatti d'Aprili ma che potrebbe essere ripetuta anche in altre realtà. «Un aggravio che rischia di avere effetti drammatici in assenza di misure di sostegno che al momento la Regione Veneto si ostina a non stanziare», ha commentato la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon.

«Parliamo di anziani e di famiglie che già erano costrette a fare i salti mortali per onorare i costi - ha aggiunto Bigon - Ora, con questi aumenti, intere fasce di utenza si troveranno in grave difficoltà se non nella impossibilità di continuare a fruire di questi servizi. Siamo ormai a livelli economici di spesa inarrivabili anche per redditi medio-alti, visto che le cifre mensili superano di gran lunga i 3.000 euro. E visto che Zaia non vuole applicare l'addizionale Irpef a scopo sociale, dica allora come pensa di risolvere questa emergenza sempre più esplosiva».