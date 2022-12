Tariffe del gas di Agsm-Aim, Azione: «Ancora aumenti, Testa intervenga»

Dopo la nomina da parte del sindaco di Verona Damiano Tommasi, Federico Testa ha preso la presidenza di Agsm-Aim. «Una figura di sicura competenza e professionalità», hanno commentato i dirigenti veronesi di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Su Testa, infatti, Azione confida molto e spera che il nuovo presidente prenda subito in esame il tema delle tariffe che Agsm-Aim applica ai suoi clienti. «In molti ci hanno segnalato gli aumenti di Agsm-Aim alle tariffe per la fornitura di gas naturale - hanno fatto sapere da Azione Verona - In molti casi, nel solo mese di novembre, il prezzo è aumentato di quasi l'80% rispetto al mese precedente e del 150% rispetto a novembre 2021. Nello stesso periodo però i prezzi definiti da Arera sono saliti dell'84%. In un momento così delicato, con il rialzo dei tassi di interesse che colpirà le famiglie con finanziamenti e mutui, e l'inflazione che alza il costo del carrello della spesa, è fondamentale che una società a controllo pubblico come Agsm-Aim riesca a coniugare la giusta ricerca del profitto aziendale con la tutela del benessere dei cittadini veronesi».