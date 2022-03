Agec contro il caro bollette, spese condominiali diluite in otto rate

L'aumento delle bollette di gas e luce ha avuto ed ha tuttora un impatto importante nelle spese che una famiglia deve sostenere. Ecco perché Agec ha deciso di intervenire per mitigare le spese condominiali del 2021 e del 2022, concedendo dilazioni di pagamento.

La grave situazione del mercato energetico, ulteriormente aggravata dalla guerra in Ucraina, ha portato i prezzi di gas ed energia elettrica a livelli mai raggiunti prima. Secondo Arera, l'autorità che regola il mercato dell'energia, il prezzo del gas, in centesimi di euro per metro cubo, è passato dai 25,64 del primo trimestre 2021 ai 96,64 cent del primo trimestre di quest’anno. L’incremento del costo della materia prima è stato del 376% ed è stato in parte ammortizzato dalle iniziative del Governo che ha limitato al 194% l'incremento complessivo per i consumatori.

«Vuol dire, in valori complessivi, per una famiglia media nel mercato tutelato che il costo della bolletta, calcolata su consumi medi, passerà da 989 a 1.922 euro annui - ha sottolineato Maurizio Ascione Ciccarelli, presidente di Agec - Per questo abbiamo deciso di rateizzare in otto parti le spese di manutenzione e gestione dei servizi comuni nei condomini che gestiamo direttamente. Il pagamento di tutte queste voci viene anticipato dall'azienda, che poi provvede al recupero delle spese sostenute attraverso l'addebito nella fattura mensile delle rate a preventivo e degli eventuali conguagli calcolati a fine anno per ciascun inquilino. Purtroppo, l’aumento delle spese ha riguardato non soltanto il 2022 ma anche il 2021, dal momento che l’incremento dei prezzi è iniziato a partire dall’autunno dello scorso anno, proprio in corrispondenza dell’avvio della stagione del riscaldamento. Conseguentemente, già i bilanci condominiali chiusi alla fine dell'anno scorso hanno registrato un numero significativo di conguagli, che dovranno essere addebitati agli inquilini. Le otto rate saranno inserite nella fattura mensile, a partire dal prossimo mese di maggio e fino a fine anno».

La misura riguarda inizialmente 78 immobili con 1.600 famiglie residenti. A regime, riguarderà ben 2.500 famiglie. E soltanto il primo anticipo di Agec supera la cifra di 240mila euro.

«In questo momento una delle priorità assolute del Comune è la difesa delle famiglie e la salvaguardia della loro tenuta economica - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina - Nel bilancio comunale appena approvato, in cui il caro bollette per il Comune pesa per ben 6 milioni, abbiamo destinato quasi la metà degli oltre 300 milioni totali ai servizi alle famiglie. Nello specifico del rincaro energetico, c'è 1 milione che andrà ai nuclei in difficoltà, comprendendo anche il sostegno per far fronte al salasso energetico. Alle nostre strutture comunali e aziende municipalizzate ho chiesto di fare altrettanto, ed è importante che Agec abbia condiviso il principio per le 2.500 famiglie dei suoi inquilini, facendosi carico dei rincari rateizzando gli importi. Nessun ente pubblico è in grado di risolvere questo problema da solo, per questo sono fondamentali misure di alleggerimento come questa, visto che il caro bollette sta prendendo il posto del Covid nelle preoccupazioni dei cittadini. La questione va quindi affrontata a livello centrale, con interventi strutturali e stanziamenti più significativi da parte del Governo».