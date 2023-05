Pochi alloggi e affitti cari, studenti universitari in tenda al Polo Zanotto

Negli ultimi anni, il numero delle iscrizioni all'università di Verona è cresciuto, ma in proporzione non sono aumentati gli alloggi pubblici a loro dedicati. Anzi, a crescere sono stati gli affitti delle case, aumentando le difficoltà per gli studenti fuori sede che vorrebbero stabilirsi in città per seguire le lezioni ed esami.

Il problema è comune a molte città universitarie, dove nei giorni scorsi gli studenti hanno deciso di protestare accampandosi con le tende all'ombra dei loro atenei. Protesta che da ieri, 11 maggio, è arrivata anche a Verona. Ad organizzarla è stata L'Unione degli universitari di Verona (Udu) che ha installato le tende dentro il giardino del Polo Zanotto.

«Il diritto all'abitare è inderogabile. Vogliamo vivere l'università e la città in cui studiamo - ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona - L’attuale scarsità di posti espone gli studenti alla speculazione da parte di proprietari privati. Anche se le iscrizioni negli ultimi anni sono aumentate, non c'è stato un adeguamento dei servizi di diritto allo studio. Soprattutto in una fase emergenziale come questa servono, quindi, più tutele da parte dello Stato, come l’incremento del fondo affitti per gli studenti».

Ma il fondo affitti per gli studenti allevierebbe solo una parte del problema. Per Udu Verona, invece, il vero tema è quello della mancanza di alloggi. «Non possiamo aspettare ancora, serve un impegno comune per ampliare il numero di alloggi pubblici - ha detto Bergamin - Serve invertire la rotta presa dal Pnrr che ha visto lasciare quasi l'80% dei nuovi posti letto in mano ai privati. Chiediamo che si formi un tavolo con Esu, Università e Comune che discuta di residenzialità con noi diretti interessati. A Verona, a due passi dal Polo Zanotto, abbiamo la caserma Trainotti, edificio del Ministero della difesa, che avrebbe i requisiti per poter diventare una residenza a tutti gli effetti».

E venerdì prossimo, 19 maggio, la ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini arriverà a Veron per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo scaligero. Proprio alla ministra, Udu Verona ha lasciato il suo ultimo app “La Ministra vada oltre le semplici promesse e si attivi veramente per riconvertire gli immobili attualmente inutilizzati in residenze pubbliche. Noi vogliamo, e dobbiamo, poter vivere le nostre città!”