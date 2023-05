Studenti in tenda al Polo Zanotto ascoltati dal rettore e dalla giunta comunale

Anche il rettore dell'università di Verona Pierfrancesco Nocini e la giunta comunale scaligera hanno ascoltato e dato il loro sostegno alla protesta studentesca. «Un segnale positivo - ha commentato l'associazione degli universitari Udu Verona - che getta le basi per un dialogo costruttivo tra la voce studentesca e la governance dell'ateneo».

Da giovedì scorso, 11 maggio, un gruppo di studenti ha piantato le tende nel giardino del Polo Zanotto per chiedere soluzioni alla crisi abitativa in corso a Verona e in altre città. L'aumento degli affitti e la scarsità di alloggi per gli universitari impediscono a molti studenti fuori sede di vivere nel capoluogo. Per questo è stata adottata una modalità di protesta plateale, utilizzata anche nelle sedi di altri atenei: accamparsi in tende e denunciare le difficoltà di chi vorrebbe vivere nella città dove ha scelto di studiare.

A coordinare la protesta c'è l'Unione degli universitari di Verona (Udu) che ieri ha ricevuto l'appoggio di Nocini. Il rettore di Verona ha visitato gli studenti in tenda ed ha avuto con loro un confronto positivo.

L'università si è dunque schierata dalla parte degli studenti ed anche il Comune di Verona ha dimostrato apertura. La vicesindaca Barbara Bissoli, l'assessore Jacopo Buffolo ed il consigliere comunale Giacomo Piva hanno dialogato con gli universitari in tenda ed hanno assicurato che il Comune farà la sua parte per programmare interventi in favore della residenzialità studentesca. «Quello che ragazzi e ragazze lamentano con questa protesta è un problema reale a cui si deve trovare soluzione», ha commentato Buffolo.

«Riteniamo che vi sia una palese carenza di alloggi, una situazione che deve essere colmata sia con una pianificazione urbanistica precisa che con una sollecitazione di istituzioni ed enti privati e pubblici che abbiamo edifici da riqualificare, perché almeno una parte venga destinato ad alloggi per lo studentato», ha aggiunto Bissoli, la quale ha ricordato la scelta fatta lo scorso marzo dal Comune di Verona: promuovere, attraverso una riconversione d’uso, la realizzazione di nuovi alloggi per studenti nel Palazzo Campagna Carminati, nel quartiere Filippini. Un'iniziativa spinta da Fondazione Camplus International, che punta ad offrire soluzioni abitative agli studenti universitari.