Risposta del Governo agli studenti in tenda: 660 milioni di euro per nuovi alloggi

Un finanziamento da 660 milioni di euro per la creazione di nuovi alloggi universitari. È questa la risposta del Governo di Giorgia Meloni alla protesta studentesca organizzata in diverse città universitarie. Anche nel Polo Zanotto dell'ateneo di Verona alcuni studenti si sono accampati in tende per denunciare il caro affitti e la scarsità di soluzioni abitative dedicate agli studenti fuori sede. E nelle tende gli studenti rimarranno almeno fino a venerdì, 19 maggio, giorno in cui la ministra dell'università e della ricerca Annamaria Bernini arriverà nel capoluogo scaligero per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico.

E se venerdì ci sarà un confronto tra gli studenti e la ministra Bernini, quest'ultima avrà modo di illustrare i provvedimenti da lei presi per assecondare le richieste degli studenti. Tra questi, il più importante è la mappatura in tutta Italia degli immobili liberi che potranno essere destinati ad alloggi o residenze universitarie. È stato infatti pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la messa a disposizione di immobili da convertire a studentati. Una procedura finanziata con 660 milioni provenienti dal Pnrr e che nel giro di tre anni potrebbe portare alla creazione di circa 20mila posti letto per gli universitari. Le risorse saranno destinate a enti pubblici e privati che si impegneranno per 12 anni ad impiegarle solo per la realizzazione e la gestione di studentati. In particolare, questi immobili dovranno essere destinati prioritariamente a studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici. «Il criterio di assegnazione - ha evidenziato il parlamentare veronese di Forza Italia Flavio Tosi - tiene conto quindi del merito e della capacità reddituale, quindi i posti letto andranno assegnati in primo luogo a chi ha ottimi voti e bassa capacità economica familiare. In ogni altro caso varrà giustamente il criterio del merito. Una condizione di equità e giustizia trattandosi di soldi pubblici. La mancanza di alloggi accessibili per gli studenti effettivamente c'è ed il ministro Bernini ha individuato una soluzione concreta».

E in attesa della ministra Bernini, gli studenti in tenda al Polo Zanotto hanno aperto un dialogo con il rettore dell'università Pierfrancesco Nocini, con il Comune di Verona ed anche con i sindacati. Una delegazione del sindacato dei pensionati (Spi) di Cgil di Verona composta da Adriano Filice, Stefano Facci, Salvatore Meli e Giorgio Citto ieri ha incontrato i rappresentati di Udu, l'unione degli universitari che sta coordinando la protesta. E anche dai pensionati veronesi è giunta la solidarietà agli studenti. «La loro lotta è giusta ed è trasversale - ha commentato Filice - Non riguarda soltanto l’accesso al bene, ma anche tutte le condizioni e i servizi di contesto che fanno la differenza tra una vita dignitosa, attiva e autonoma e una vita di stenti, come purtroppo tocca a tanti pensionate e pensionati costretti a campare con pensioni risicate potendo contare su pochissimi servizi di welfare. A questi studenti e alle loro famiglie proponiamo un patto intergenerazionale per i diritti e il lavoro. Serve un nuovo sistema di welfare in grado di rispondere ai bisogni delle persone tutelandone la dignità. I diritti vengono negati quando si impedisce agli studenti e alle studentesse di accedere ad un alloggio a causa di affitti esorbitanti. Si mettono in difficoltà anche le famiglie, acuendo le disparità tra ricchi e poveri, e si ipoteca pesantemente il futuro della città e del Paese perché si ostacola o si nega il fondamentale diritto all’istruzione e alla formazione che invece la nostra Costituzione tutela ed assicura».