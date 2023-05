Studenti in tenda pronti ad accogliere la ministra Bernini: «Vogliamo risposte»

A partire dalle 10.30 di domani, 19 maggio, nell'aula magna del Polo Zanotto, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 dell'università di Verona. All'evento parteciperà anche la ministra all'università e alla ricerca Anna Maria Bernini e per questo l'Unione degli universitari di Verona (Udu) ha lanciato una mobilitazione nazionale.

Dura, infatti, ormai da una settimana il presidio organizzato da Udu nel giardino del Polo Zanotto. Giardino su cui alcuni studenti hanno montato le tende per protestare contro il caro affitti e per chiedere un maggior numero di alloggi dedicati agli universitari fuori sede.

La mobilitazione raggiungerà il suo culmine domani mattina, a partire dalle 9, quando tutti gli studenti accampati al Polo Zanotto chiederanno un incontro con la ministra Bernini. «Le chiederemo di sottoscrivere un impegno formale per la convocazione di un tavolo di discussione e le consegneremo il nostro manifesto nazionale con le rivendicazioni che avanziamo», ha anticipato Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona.

Mentre Alessandro Fiore, rappresentante studentesco nel cda di Esu Verona, ha sottolineato la necessità di ricevere maggiori investimenti mirati in ambito pubblico: «Servono risposte rapide - ha spiegato Fiore - In tutta Italia ci sono innumerevoli immobili inutilizzati del Demanio, ma per la loro riconversione serve sbloccare i fondi del Pnrr».

Ci potrebbe essere dunque questo fuori programma nella cerimonia prevista per domani ed organizzata per i 40 anni dell'università di Verona. La celebrazione, infatti, non poteva prevedere la protesta studentesca e la richiesta di un faccia a faccia tra la ministra Bernini e Udu. L'incontro, comunque, non dovrebbe rovinare la scaletta dell'evento che si aprirà con la relazione inaugurale del rettore Pier Francesco Nocini. E dopo l’esecuzione del Gaudeamus igitur eseguito dal coro universitario, lo spazio sarà dedicato ai saluti delle autorità e agli interventi del corpo studentesco e del personale tecnico amministrativo di ateneo. Seguirà l'intervento della ministra Bernini e alle 12 è in programma un confronto sulla "Salute pubblica post pandemia", a cui interverranno Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità; Manuela Lanzarin, assessora alla sanità e ai servizi sociali delle Regione Veneto; Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione Cariverona; Evelina Tacconelli, direttrice della sezione di malattie infettive dell'ateneo di Verona e Vincenzo Bronte, docente di immunologia dell'ateneo scaligero e direttore scientifico dell'Istituto oncologico veneto.