Studenti si radunano al Polo Zanotto in vista del confronto con la ministra Bernini

Al Polo Zanotto di Verona, è cominciato alle 18 di questo pomeriggio, 18 maggio, il raduno nazionale degli studenti che da più di una settimana vivono in tenda per protesta. Una mobilitazione simboleggiata dalle tende perché molti universitari fuori sede non riescono a trovare alloggi a Verona e in altri centri universitari. Colpa principalmente del caro affitti, ma anche della scarsità degli alloggi dedicati alle comunità studentesche.

Il massaggio invitato dai partecipanti alla protesta è che gli studenti vorrebbero vivere nelle città delle loro università, ma non possono. E quindi manifestano con le tende. Una manifestazione coordinata dall'Unione degli universitari (Udu), che nel capoluogo scaligero ha organizzato il presidio al Polo Zanotto e che ha chiamato a raccolta studenti anche da altre città perché domani la ministra all'università e alla ricerca Anna Maria Bernini sarà a Verona. È infatti confermata la partecipazione della ministra Bernini alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 dell'ateneo veronese. Cerimonia che si terrà nell'aula magna del Polo Zanotto.

E in vista del confronto che gli studenti chiederanno domani a Bernini, già oggi c'è stata un prima apertura con l'incontro tra la ministra e il Cnsu (Consiglio nazionale degli studenti universitari). «Iniziano a vedersi i primi risultati del lavoro portato avanti - ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona - Questo dialogo è infatti solo un punto di partenza: come rappresentanti studenteschi abbiamo un'idea molto chiara di come ci immaginiamo la residenzialità». Un'idea che domani l'Unione degli universitari condividerà con la ministra. «Vogliamo dimostrare non solo di saperci mobilitare, ma essere costruttivi e saper stare anche nei tavoli istituzionali - ha aggiunto Bergamin - Noi giovani studentesse e studenti dobbiamo essere attori protagonisti nella creazione del nostro futuro ed essere il vero perno della discussione pubblica in atto. Quello del diritto all'abitare è solo l'imprescindibile punto iniziale».

E quello con gli studenti non sarà l'unico confronto che la ministra Bernini avrà domani. A margine della cerimonia, la ministra dell'università avrà un incontro privato con il rettore Pier Francesco Nocini. Incontro a cui parteciperà anche chi lo ha propiziato, ovvero il deputato veronese Flavio Tosi, il quale riconosce ad Anna Maria Bernini l'impegno «a dare una risposta concreta al problema dei posti letto per gli studenti universitari fuori sede». Durante l'incontro privato, infatti, ci si confronterà anche sulle politiche di housing universitario del Governo, dopo il bando finanziato con 660 milioni di euro di fondi del Pnrr che potrebbe tradursi in 20mila posti letto per gli universitari entro il 2026. Un bando che punta ad arginare il problema del caro-affitti per gli studenti e che sarà reso operativo da un decreto che in questi giorni sarà vagliato dalle commissioni competenti della Camera dei Deputati.