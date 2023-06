Alloggi per studenti, si cercano spazi all'ex Tiberghien e al Santa Marta-Passalacqua

Il Comune di Verona partecipa con una manifestazione di interesse al bando del Mur (Ministero dell'università e della ricerca) per realizzare edilizia residenziale universitaria nell compendio Santa Marta-Passalacqua. Un'iniziativa illustrata ieri, 13 giugno, nella quarta commissione del consiglio comunale dalla vicesindaca Barbara Bissoli per provare a colmare la carenza di alloggi a prezzo calmierato per gli studenti.

Ad oggi, infatti, l'offerta di alloggi da parte di Esu (agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) non arriva a soddisfare la metà della domanda. A fronte di circa 900 studenti che hanno i requisiti per un alloggio a prezzo convenzionato, sono 438 i posti letto disponibili. Uno dei motivi per cui anche gli studenti universitari veronesi si sono uniti alla protesta nazionale piantando le tende al Polo Zanotto.

Per rispondere meglio alla domanda di alloggi degli universitari, il Comune sta coinvolgendo istituzioni pubbliche e privati interessati. E ieri la vicesindaca Bissoli ha riassunto i percorsi avviati, tra cui quelli che potrebbero dare risultati in tempi ragionevoli.

Anzitutto, ci sono i 72 posti già disponibili all'interno di palazzo Campagna Carminati ai Filippini, di cui almeno 20 convenzionati con Esu, frutto del cambio di destinazione concesso dal Comune nei mesi scorsi alla proprietà. E sul piatto ci sono poi altri tre interventi che vedono il Comune impegnato nel portare a casa importanti quote di alloggi per studenti.

Il primo riguarda la manifestazione di interesse per il bando del Mur per edificare uno studentato all’interno del compendio Santa Marta-Passalacqua, una palazzina di tre piani con circa 100 posti letto.

Altri posti letto potrebbero poi essere ricavati nell'intervento di riqualificazione dell'ex Croce Verde in Via Unità d’Italia, nell’ambito dell’area dell’ex Tiberghien. Per questo il Comune ha avviato un dialogo con la proprietà per ricavare circa 100 posti letto da dare in gestione all'Esu.

Infine, c'è l’ipotesi ex caserma Trainotti a Veronetta, dove è stato proposto al Ministero della difesa di destinare l’intero edificio a studentato (con oltre 190 posti letto), partecipando con la relativa manifestazione di interesse al bando del Mur.

Se tutte le proposte trovassero risposta positiva, l’offerta di posti letto aumenterebbe in modo significativo. «Ci siamo subito attivati per colmare questo deficit e per rendere Verona un città a misura di studenti e studentesse - ha detto Bissoli - Oltre alle proposte in campo stiamo avviando la revisione del Pat, dove la residenzialità sociale sarà un tematismo importante. Abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione di interesse bandita dal Mur per i progetti di residenzialità universitaria, affinchè sia possibile realizzare la palazzina di tre piani nel compendio Santa Marta-Passalaqua in grado di ospitare circa 100 studenti. Prosegue anche il dialogo con i privati, per un confronto il più proficuo possibile».

«Fin da subito abbiamo lavorato con Esu per capire esigenze e potenzialità - ha aggiunto l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo - Così come siamo in continuo confronto con le rappresentanze studentesche».

«Un tema che necessita senza dubbio di un confronto con tutti gli enti interessati, sia pubblici che privati - ha concluso Pietro Trincanato, presidente della quarta commissione consiliare - L’obiettivo della commissione è proprio questo, mettere a sintesi tutti gli attori e le loro potenzialità».