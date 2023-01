Si apre il Bacanal del Gnoco al grido: «Sarà sempre carnevale a Verona»

Sarà sempre carnevale a Verona. Con questo slogan sta per aprirsi la 493esima edizione del Bacanal del Gnoco.

I preparativi che da mesi hanno occupato le energie dei volontari del comitato Bacanal del Gnoco si apprestano a dar vita all'evento tanto atteso. È ormai arrivato il giorno in cui dispiegare il ventaglio di proposte pensate per il carnevale di quest'anno. Alle 10 di domani, 6 gennaio, le maschere del Carnevale di Verona e provincia si raduneranno in Piazza San Zeno per scoprire la statua del Papà del Gnoco. E a seguire le maschere raggiungeranno Piazza Bra alle 11 per proclamare l'apertura ufficiale del Bacanal del Gnoco.