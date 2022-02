Operatori Amia in azione subito dopo la sfilata dei carri di carnevale e la città torna pulita in poche ore

Decine di uomini e mezzi di Amia in azione fin già dalle primissime ore del post-Carnevale. Subito dopo la grande sfilata dei carri in Corso Porta Nuova, la società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella ha messo in atto un piano operativo straordinario per garantire alla città e alle migliaia di partecipanti e turisti il massimo decoro, ordine e pulizia in occasione di questo importante evento.

Il personale Amia ha provveduto a fine corteo, impiegando mezzi meccanici (spazzatrici aspiranti) e soffiatori, a prelevare immediatamente coriandoli, rifiuti di vario genere e stelle filanti lungo il percorso, ripulendo strade e marciapiedi. Le attività della società proseguiranno anche nei prossimi giorni. Presso gli stand gastronomici presenti nelle piazze interessate dalla manifestazione Amia fornisce infatti vettovaglie in materiale biodegradabile e compostabile ed appositi cassonetti per la raccolta differenziata.

«L’obiettivo è quello di restituire decoro e pulizia nelle strade interessate dai festeggiamenti nel minor tempo possibile – ha detto Tacchella – Ringrazio i nostri operatori che stanno provvedendo ininterrottamente anche allo svuotamento dei cestini, al ritiro dei sacchi, alla sanificazione, sia con spazzamenti manuali che meccanici».